"Het is echt een puinhoop", zegt Johan Brouwers van de Pancratiuskerk, waarbij het kerkhofje hoort. "De tak is gevallen op een deel met oudere graven."

Plattegrond

Het is niet duidelijk van wie de graven zijn, en of er nog directe nabestaanden zijn. "We kunnen op een plattegrond achterhalen welke graven er staan", zegt Brouwers. "Toch wachten we liever af tot de tak weg is, we nemen het zekere voor het onzekere."

Naast de graven is ook een naastgelegen schuurtje vol geraakt door de tak. Brouwers denkt dat de tak het begaf door de droogte. Hij vreest dat de boom, een monumentale eik, in zijn geheel om moet.

Het bestuur van de kerk heeft contact opgenomen met de gemeente, die in de loop van de week een boomchirurg naar het kerkhofje stuurt. Dan zal blijken hoe groot de schade is en of de monumentale boom het overleeft.

Boom valt op begraafplaats in Albergen: mogelijk meerdere graven beschadigd (Foto: Mark Olink)

Ook dit schuurtje van de buurman raakte flink beschadigd:

Ook het schuurtje is flink beschadigd (Foto: Mark Olink)