'Tegenvaller' van 25 miljoen voor bouwbedrijf Strukton van Gerard Sanderink

Bouwbedrijf Strukton is door de Saoedische rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 25 miljoen euro, melden verschillende bronnen aan het Financieele Dagblad (FD). Het bedrijf zou een bemiddelaar hebben ingeschakeld om bouwprojecten binnen te halen, maar zou deze vervolgens met lege handen achtergelaten hebben.

Het lijkt niet op te houden voor de 71-jarige Twentse zakenman Gerard Sanderink. Gisteren werd bekend dat zijn ex Brigitte van Egten hem voor de rechter wil dagen vanwege een 'haat- en lastercampagne' die hij tegen haar voert, vandaag komt hij opnieuw in het nieuws vanwege een rechtszaak in Saoedi-Arabië waarin Strukton zou zijn veroordeeld.

25 miljoen euro

Deze rechtszaak draait om een 'agent', een soort 'bemiddelaar' die Strukton zou helpen werk binnen te halen in Saoedi-Arabië. Op enig moment zag Strukton af van verder zaken doen met deze El Shattery, zoals de bemiddelaar heet, omdat het Metro-project in de hoofdstad Riyad was binnengehaald met behulp van een halfbroer van de Saoedische koning. El Shattery stapte vervolgens met succes naar de civiele rechter, aldus de bronnen.

Opvallend is dat de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) half februari een inval deed bij Strukton op verdenking van het betalen van steekpenningen. Het zou gaan om het betalen van tientallen miljoenen euro's aan steekpenningen aan die halfbroer van de Saoedische koning in 2013.

'Agentenvergoeding' of smeergeld?

In het FD stelt een jurist met kennis van zaken: "Deze uitspraak toont wel aan dat er in Saoedi-Arabië heel anders tegen agentenvergoedingen wordt aangekeken dan in Nederland". Het Nederlandse onderzoek naar deze vermeende smeergeldbetalingen loopt nog. Door de FIOD-inval heeft Oranjewoud, de beursgenoteerde onderneming waaronder Strukton valt, nog steeds geen jaarverslag gepubliceerd.

Rian van Rijbroek

Het leven van de 71-jarige Gerard Sanderink staat al maanden op z'n kop. Nadat de zelfbenoemde 'cyberdeskundige' Rian van Rijbroek in z'n leven was gekomen, brak hij met zijn voormalig geliefde Brigitte van Egten. Hij ontsloeg haar als directeur bij het Goorse Dutch Solar Systems en beschuldigde haar in de pers achter de FIOD-inval bij Strukton te zitten.



Omdat hij dat niet kon bewijzen werd hij veroordeeld tot een dwangsom van 200.000 euro.