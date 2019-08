Opsporing Verzocht over moord op Halil Erol uit Steenwijk levert 21 tips op

Halil Erol verdween ruim negen jaar geleden, nadat hij bij zijn ex-vrouw een laptop zou hebben opgehaald. Hij zou rond middernacht de woning hebben verlaten. De volgende ochtend rond 11.00 uur probeerde zijn telefoon contact te maken met het toestel van zijn ex-vrouw, maar er kwam geen verbinding tot stand. De telefoon van Erol bevond zich op dat moment in de buurt van Zevenaar bij de grensovergang met Duitsland.





In stukken gevonden

De eerste lichaamsdelen van Erol werden teruggevonden in de Steenwijker Aa in Eesveen. De ledematen, zonder handen, waren verpakt in een zandkleurige, polyester zak. Deze zak, waarvan het materiaal oogt als canvas, heeft een afmeting van 53 x 140 centimeter en een klep met klittenbandsluiting. De vier gaten zijn er speciaal in gemaakt. Over de lengte van deze zak loopt in het midden een stiknaad.

Moord Halil Erol in Opsporing Verzocht (Foto: Opsporing Verzocht)

Het onderzoeksteam ontving al vele suggesties over de mogelijke herkomst van deze zak, waaronder verpakkingsmateriaal voor kussens, zeilen, tentstokken of voedingsmiddelen. Helaas is de werkelijke herkomst nog niet vastgesteld. De politie hoort graag waar deze zakken vandaan komen, wie ze herkent of weet wie er in 2010 en 2013 in ieder geval twee van zulke zakken had.

Romp in Wanneperveen

In 2013 vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde aan de Zandweg in Wanneperveen eenzelfde polyester zak. Daarin zat Erol's romp verpakt. Ook werden resten van een vergaan judopak van het merk Matsuru en een opvallende dekbedhoes aangetroffen.

Moord Halil Erol in Opsporing Verzocht (Foto: Opsporing Verzocht)

Aanhoudingen

In juni van dit jaar werd een man uit Meppel aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Erol. Begin augustus besloot het gerechtshof dat die verdachte de komende twee maanden nog in voorarrest blijft.

Ook werd de 40-jarige ex van Erol aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de moord. Zij is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte in de zaak. Gisteren, enkele uren voor de uitzending, werd een 44-jarige vrouw uit Meppel aangehouden voor betrokkenheid bij de moord. Zij zit nog vast.