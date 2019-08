'Scooter-terreur' Enschedese binnenstad: ondernemers luiden noodklok

De ondernemers in de binnenstad van Enschede luiden de noodklok over de aanhoudende 'scooter-terreur' in de binnenstad van Enschede. Ze vrezen dat het eerst helemaal mis moet gaan voor er maatregelen worden genomen. Volgens hen gaat het bijna wekelijks mis doordat scooterrijders té hard en té onvoorzichtig door het drukke centrum jakkeren. Begin deze week nog was het raak voor het terras van het Striekiezer van middenstander Patrick Reinders.

Op het terras van het Striekiezer is het heerlijk zitten in het zonnetje, maar echt stil is het niet. In een uur tijd razen er zo'n 20 scooters voorbij, die allemaal een behoorlijk tempo hebben. De scooters zijn een doorn in het oog van Reinders: "Gisteren ging het weer mis. Die scooterrijder had in z'n ene hand een blikje fris en in de andere het stuur. Op z'n koptelefoon keiharde muziek, dat konden we nog horen toen hij op de grond lag."

Gewond

De fietser die werd aangereden bleef ongedeerd, de scooter was helemaal kapot. Maar dat er dit keer geen gewonden vielen, is volgens Reinders haast een mirakel. "Laatst nog werd er op mijn terras een tweejarig kindje aangereden. En dan gaat het met zo'n rotgang dat je daar niet ongedeerd vanaf komt."

Ook de wijkagent, Jurgen Rekers, die even langs het terras van de brasserie loopt, erkent dat de problematiek groot is. Een voorbijrijdende scooter stopt eventjes: "Ik rijd altijd heel langzaam, ik zou me goed kunnen voorstellen dat er een verbod komt. Is misschien ook wel beter voor de binnenstad." Ook Reinders wil graag een verbod, dat zou moeten worden gecontroleerd met het camerasysteem dat al op verschillende plekken in de stad geïnstalleerd wordt. "Controleer ze maar op nummerbord."

Camera's

Maar dat is nog niet zo makkelijk aldus Marc de Boer van de gemeente Enschede. "Dat camerasysteem werkt op dit moment alleen op auto's en motoren. Er zijn zoveel plekken waar je de binnenstad in kunt komen met een scooter. Als je daarop wil handhaven, is dat heel lastig."

Of het helpt als er geld bij komt? Dat weet De Boer niet, maar hij verwijst dat er nu in elk geval geen geld is om uitgebreid te handhaven of camerabeelden te bekijken. Hij doet een beroep op het 'gezond verstand' van de scooterrijder, om niet hard te rijden in overvolle winkelstraten. Maar of dat helpt? Dat is afwachten.