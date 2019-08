Giftige stof PFOS vooralsnog geen probleem voor verbreding A1

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde onlangs dat al het zand dat aan- of afgevoerd wordt, moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van het schadelijke chemische stofje PFOS. Het probleem is dat er maar weinig laboratoria zijn die dit kunnen controleren.

Hierdoor zouden volgens diverse media en politici bouwprojecten forse vertragingen kunnen oplopen. Bij de verbreding van de A1 tussen Twello en Azelo leidt de nieuwe maatregel vooralsnog niet tot vertraging.



"Er wordt maar weinig zand aan- of afgevoerd van de bouwplaats. Als dat wel het geval is, dan laat de aannemer het zand gecontroleerd afvoeren. Tot nu toe is er geen sprake van vertraging", zegt woordvoerder Jenneke Blok van Rijkswaterstaat.

Kamervragen

Ondertussen vraagt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra aan minister Van Nieuwenhuizen om het besluit terug te draaien. Ook CDA-Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen heeft Kamervragen gesteld.

Wat is PFOS?

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) is een geperfluoreerde verbinding en is een toxische stof die veel wordt toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer en papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase kwamen de stoffen op verschillende manieren in de bodem terecht. De stoffen zijn zeer persistent: de natuur breekt ze niet af. Door bioaccumulatie kunnen de stoffen in de voedselketen terechtkomen. Het gebruik van PFAS-houdende substanties is daarom sinds 2011 verboden. PFAS-houdende grond kan niet zomaar op een andere plek worden (her)gebruikt. Ook reiniging is nog niet mogelijk. De maatregel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde dat per 1 oktober de grond pas verplaats mag worden als de norm van één micogram per kilo, niet wordt overschreden. (bron: bk ingenieurs)