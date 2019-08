Bestuurder Carintreggeland de werkvloer op om gaten in de roosters op te vangen

Carrintreggeland heeft een beroep gedaan op het kantoorpersoneel met een zorgopleiding om de gaten, die ontstaan door vakanties, goed op te kunnen vangen. Negentien medewerkers draaien deze zomer mee als wijkverpleegkundige of hulp.

"Bij ons in de ondersteunende diensten hebben wij gezegd; laat iedereen die dat kan meewerken. En dan vind ik dat je als bestuur met een zorgopleiding het goede voorbeeld moet geven", zegt De Bruijn.

Nieuwe ideeën

In een ver verleden heeft De Bruijn in de praktijk gewerkt en nu gaat ze weer zelfstandig de cliënten langs. Er zijn cliënten die niet eens weten dat ze bestuurder is. "Nee dat wist ik niet. Maar ze doet het goed hoor, zeker, ze valt me niet tegen", zegt cliënt Jan Hondebrink uit Wierden.

Voor mensen die beslissingen moeten nemen, zoals De Bruijn, is het goed om zelf te ervaren hoe het werken in de thuiszorg is. "Ik doe hier nieuwe ideeën op. Zo wil ik weer met de zorgverzekeraars om de tafel over hulpmiddelen. Die moeten cliënten nu vaak zelf kopen. Terwijl het voor zowel ons personeel als voor de cliënt fijner is om mee te werken", stelt De Bruijn.

De vele administratieve handelingen worden door het personeel vaak als nadelig beschouwd. Dat heeft De Bruijn ook zelf ondervonden. "Dat is niet het leukste van het werk en het is inderdaad erg veel. Wij zijn bezig dit met automatisering efficiënter en beter te maken. Ik zie de noodzaak nu wel om hier meer vaart achter te zetten."

Undercover

Toen het personeel hoorde dat De Bruijn in de zomer ging meewerken, schrokken ze zich een hoedje. "Ze dachten: o jee nu komt dé bestuurder, dat vonden ze spannend. Maar dat idee was er vrij snel vanaf, voor hun ben ik gewoon Heidi."

De Bruijn vind het werken in de wijk erg leuk. "Vooral het contact met de mensen en de waardering die ze uitspreken. Daar ben ik uiteindelijk ook ooit de zorg voor ingegaan. Maar als ik moet kiezen, dan gaat mijn voorkeur toch uit naar het werk dat ik nu als bestuurder doe. Ik ben blij dat ik mij mag bezig houden met de lange termijn en zorgen dat de mensen in het veld hun werk goed kunnen doen", vertelt De Bruijn.