Struinen in Westerveldse bos Zwolle wordt nog leuker

Het Westerveldse bos in Zwolle (Foto: RTV Oost)

Het Westerveldse bos in Zwolle heeft in de afgelopen periode een grondige opknapbeurt gekregen. Op de plek waar het Zwarte Water en de Vecht samenvloeien is een nieuw uitkijkpunt gekomen en er is een aantal nieuwe wandelpaden aangelegd. Daarnaast is er zes hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Voor de werkzaamheden heeft de gemeente Zwolle in het kader van het project "Ruimte voor de Vecht" subsidie gekregen.

Met de opening van het nieuwe uitkijkpunt in het Westerveldse bos heeft wethouder Ed Anker de nieuwe toeristische trekpleisters officieel geopend. Het opknappen van het uitzichtpunt in het Westerveldse bos is één van de laatste onderdelen.

Hij deed dat samen met de kinderen van de Michaëlschool uit Holtenbroek en de herder van de Zwolse schaapskudde, die een deel van de kudde voor de feestelijke gelegenheid had meegenomen. De Zwolse schaapskudde is regelmatig in het bos te vinden om bij te dragen aan het groen onderhoud.

Uitkijkpost over Zwarte Water en Vecht

De opening van het uitzichtpunt staat symbool voor alle onderdelen die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd om het landschap rond de Vecht toegankelijker te maken en tegelijkertijd ook de natuur te versterken.

Zo zijn er onder meer twee 'laarzenpaden' door de omgeving van Langenholte aangelegd. Dat zijn avontuurlijke wandelroutes waarbij laarzen of stevige schoenen onmisbaar zijn. Daarvoor is ook een wandelbruggetje aangelegd bij de Aa-landen.

Westerveldse bos populair

In totaal is er zes hectare nieuwe natuur langs de Vecht bijgekomen. De aanleg van een knoflook-paddenpoel aan de Brinkhoekweg is daar een voorbeeld van.

Met de toeristische verbeteringen en de versterking van de natuur heeft Zwolle er een mooi nieuw wandel- en struingebied bijgekregen, dat zich mag verheugen op een toenemende populariteit. De verwachting is dat het aantal toeristische bezoekers de komende jaren aanzienlijk zal stijgen.