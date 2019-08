Spoorbrug bij Witte Paarden wordt vernieuwd

De IJzeren brug over het spoor bij Witte Paarden wordt vernieuwd. Spoorbeheerder ProRail, eigenaar van de brug, maakt bekend dat het per direct is begonnen met het maken van plannen voor het project.

Het afgelopen jaar was er veel te doen over de spoorbrug die door geconstateerde vervormingen afgesloten was voor vrijwel al het verkeer. Het leidde tot Kamervragen in Den Haag waarin werd opgeroepen om op korte termijn wat aan de brug te doen. Aan die wens voldoet ProRail nu.

Duidelijkheid

Wethouder Marcel Scheringa van Steenwijkerland is blij dat er nu duidelijkheid is. "We wilden heel graag een nieuwe spoorbrug die de doorgang van al het verkeer mogelijk maakt. Daar hebben we ons bestuurlijk en ambtelijk voor ingezet. Fantastisch dat ProRail dit dan ook voor ons realiseert."

Het ontwikkelen van de plannen is inmiddels begonnen. Tijdens de werkzaamheden zal het treinverkeer af en toe hinder ondervinden en niet kunnen rijden. Ook zal de weg enkele maanden niet bereikbaar zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de bouwwerkzaamheden gaan starten.