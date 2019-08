Opheldering geëist over voor drugs veroordeelde zorgondernemer

Aanleiding voor de raadsvragen vormt de berichtgeving van RTV Oost over deze zaak.



Overtreding opiumwet

Zoals deze omroep onlangs meldde, blijkt één van de twee vennoten van Salutem over een strafblad te beschikken. Dit nadat de politierechter hem in 2015 veroordeelde tot twee maanden celstraf wegens overtreding van de Opiumwet. Niettemin slaagde Salutem erin een contract in de wacht te slepen bij Samen14, het 'zorg-samenwerkingsverband' van vrijwel alle Twentse gemeenten.

Elferink eist in zijn raadsvragen duidelijkheid daarover. Daarbij plaatst hij forse kritiek op de huidige wijze van controle. Enschede is aangesloten bij Samen14, dat gebruik maakt van het zogenoemde barrièremodel. Dat houdt in dat zorgaanbieders eerst een contract krijgen, waarna pas later een uitgebreide check plaatsvindt. De PVV vindt dat het veel beter zou zijn om zorgbureaus vooraf te controleren.

Controles aangescherpt

Het college van B en W van Enschede antwoordt echter dat ook bij het barrièremodel reeds 'aan de voorkant' strenge eisen aan zorgaanbieders worden gesteld. Volgens het gemeentebestuur is deze methode namelijk aangescherpt. Voorheen werd dit vervolgonderzoek (het barrièremodel) inderdaad pas opgestart nadat de vergunning al was afgegeven. "We hebben hiervan geleerd en hebben de werkwijze tussentijds aangepast door meteen al het barrièremodel toe te passen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Ook moeten zorgondernemers om voor een vergunning in aanmerking te komen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, het vroegere bewijs van goed gedrag, red.) kunnen overleggen, zo schrijven B en W.

Elferink dringt er in zijn vragen op aan om alle zorgbureaus, die reeds een contract hebben, met terugwerkende kracht alsnog te controleren op zo'n VOG. Volgens het Enschedese gemeentebestuur worden bestaande contracten echter reeds voortdurend tegen het licht gehouden. "Op dit moment zijn we druk bezig om de aanbieders, waar we vragen bij hebben, intensief te onderzoeken." B en W zeggen overigens dat ze met het oog op de privacy niet op de individuele casus rond Salutem in kunnen gaan.

Etnische afkomst

Daarnaast vraagt Elferink of er onderzoek is gedaan naar de afkomst van zorgondernemers. Volgens hem zijn de zogenoemde zorgcowboys - zoals malafide zorgondernemers worden genoemd - vaak van "Turkse, Syrische, Armeense of Arabisch-sprekende afkomst". Het college antwoordt dat etnische achtergrond niet van belang is.