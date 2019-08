Hengeloër hoopt met tipgeld identiteit Snapchatbelager dochter te achterhalen

Nijenhuis is boos dat z'n dochter op Snapchat belachelijk wordt gemaakt en zelfs gechanteerd. Het begon een jaar geleden en afgelopen weekend was het weer raak. Op Snapchat was een naaktfoto te zien van een willekeurig meisje met daaronder de naam van Nijenhuis' dochter.

Op de foto zijn de intieme delen afgedekt met een smiley, maar als z'n dochter niet ingaat op de uitnodiging om het account te volgen worden de smiley's weggehaald. Volgens Nijenhuis zijn meer meisjes de dupe van het Snapchat account, onder wie ook een vriendin van zijn dochter. Nijenhuis denkt dat de persoon achter het account op deze manier probeert zoveel mogelijk volgers te krijgen in Enschede en Hengelo.

Beloning

De bezorgde vader heeft er vijfhonderd euro voor over om de identiteit van de Snapchatbelager te achterhalen. "We hopen hiermee de aandacht te wekken bij de juiste mensen die ons kunnen helpen dit verschrikkelijke media misbruik te stoppen en dat diegene de juiste straf krijgt die dit verdiend".

Zijn oproep op Facebook is inmiddels bijna 700 keer gedeeld. "Als iemand mij kan vertellen wie de beheerder van dit account is, of informatie kan geven welke kan leiden tot aanhouding van deze persoon, dan kan diegene het geld bij mij komen ophalen. De oproep is tevens een waarschuwing: "Want het gaat niet alleen om de veiligheid van mijn kind, maar het zou ook zo maar uw kind kunnen overkomen."

Aangifte

Nijenhuis doet vanmiddag aangifte. Hoe serieus de politie de zaak neemt is nog niet bekend.