Hellendoorn vraagt inwoners om mee te denken over acht miljoen euro aan bezuinigingen

De gemeente Hellendoorn moet in 2020 fors bezuinigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopig pakket met ombuigingsvoorstellen ter grootte van acht miljoen euro samengesteld voor de jaren 2020-2023. Via een enquête kunnen inwoners hun mening geven over de voorstellen.

De uitkomsten van de enquête neemt de gemeenteraad mee in de afwegingen om tot een definitief besluit te komen. Hellendoorn moet flink bezuinigen om de grote tekorten op het sociale domein (WMO en jeugdzorg) op te kunnen vangen.

De grootste besparing hoopt de gemeente te realiseren op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning (3,3 miljoen euro). Verder wil het college ruim vierhonderdduizend euro minder uittrekken voor het programma werk, minimabeleid, economie, recreatie en toerisme. Voor onderwijshuisvesting, cultuur en sport is er vanaf 2020 jaarlijks ruim een half miljoen euro minder beschikbaar.

Versobering

Op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en woon- en leefomgeving trekt de gemeente ruim 330.000 euro minder uit. Daarmee komt de gemeente op een besparing van in totaal bijna zes miljoen euro.

Burgemeester Anneke Raven: "We willen bestaande voorzieningen in onze gemeente zoveel mogelijk in stand houden.Tegelijkertijd doen we meer een beroep op de eigen kracht van inwoners en organisaties. De wettelijke taken voeren we vanzelfsprekend uit, maar we doen dat met minder budget. Dat betekent dat we de dienstverlening versoberen en dat de bedrijfsvoering nog efficiënter moet. Dat vraagt het nodige van sociaal maatschappelijke partners, organisaties in de samenleving, inwoners en de gemeentelijke organisatie.”

OZB verhoging

In totaal moet de gemeente acht miljoen euro bezuinigen, maar is er tot nu toe zes miljoen euro gevonden. Om deze twee miljoen te overbruggen, wil de gemeente de OZB belasting in 2020 met 25 procent verhogen.

Inwoners van de gemeente Hellendoorn kunnen tot en met woensdag 11 september de enquête van de gemeenteraad van Hellendoorn invullen over de ombuigingsopgave. De enquête staat online op www.hellendoorn.nl/enquete en is ook op papier in te vullen: op dinsdag 3 september en dinsdag 10 september staat de volledige enquête als pagina in de huis-aan-huiskrant, het Twents Volksblad.

Definitief besluit

De definitieve besluitvorming over de ombuigingen in de gemeentebegroting 2020 vindt uiteindelijk plaats tijdens de begrotingsraad op 5 november 2019.

Speeddates met raadsleden Voorafgaand aan deze raadscommissievergadering over de ombuigingsopgave gelegenheid om informeel in gesprek te gaan met gemeenteraadsleden over de ombuigingen. Dat kan tijdens speeddates met raadsleden op de volgende momenten: • Maandagavond 2 september, vanaf 19.30 uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal • Maandagavond 2 september, vanaf 19.30 uur in Sion in Hulsen • Dinsdagavond 3 september, vanaf 19.30 uur in de Voetbalkantine SV Haarle in Haarle • Dinsdagavond 3 september, vanaf 19.30 uur in ‘t Trefpunt in Daarlerveen • Woensdagavond 4 september, vanaf 19.30 uur in ‘n Kadiek in Daarle • Woensdagavond 4 september, vanaf 19.30 uur in Noaberhuus in Hellendoorn. Tijdens de speeddates zijn er meerdere gesprekstafels waar inwoners en organisaties vragen en/of opmerkingen over de ombuigingsvoorstellen kenbaar kunnen maken. Aanmelden voor de speeddates kan bij de griffie van de gemeenteraad via griffie@hellendoorn.nl en telefonisch via (0548) 630 208. Het eerste publieke debat over de ombuigingsopgave 2020-2023 vindt plaats op dinsdag 17 september 2019 vanaf 19.30 uur tijdens de raadscommissievergadering in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Inwoners en organisaties hebben dan de mogelijkheid om in te spreken over de ombuigingsvoorstellen. De brede raadscommissie brengt uiteindelijk een advies uit aan het college over de ombuigingsvoorstellen, waarbij ook de opbrengst van de enquête wordt meegenomen.