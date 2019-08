In Twente op zoek naar oplossingen voor de droogte

Ook deltacommissaris Peter Glas schrok vannacht wakker van onweer. "Ja, regen, fantastisch dacht ik", vertelt de Brabander die vandaag in Twente op bezoek was om te bekijken hoe de regio omgaat met de droogte. Goede ideeën neemt hij mee het land in. Voor inwoners van Twente heeft hij een duidelijke boodschap. "Zuiniger met water omgaan. We kunnen het maar één keer verdelen."

De problemen in Overijssel zijn bekend. Delen van de provincie, onder meer in Twente, liggen op hoge zandgronden. Vaak tientallen meters boven de zeespiegel. Dit betekent dat het moeilijk is om bij een lange droge periode aan water te komen via meren of rivieren. Het gebied is voor de aanvoer van water afhankelijk van de regen die valt.

Luisteren en kijken

Dat wordt lastig op het moment dat het zo droog is als de laatste twee jaar het geval is in de regio. "Daar maken wij ons zorgen over", stelt Glas. Kant en klare oplossingen heeft de deltacommissaris niet voorhanden. Hij komt vooral luisteren en kijken naar hoe inwoners van Twente met de situatie omgaan.

Wat is een deltacommissaris? Een deltacommissaris is relatief een nog vrij nieuwe functie. Tien jaar geleden werd de eerste benoemd. Jaarlijks is de deltacommissaris verantwoordelijk voor het deltaprogramma. Elke derde dinsdag van september verschijnt een nieuwe editie van dit programma. De deltacommissaris moet ervoor zorgen dat op het juiste moment besluiten worden genomen, zodat Nederland op de korte en lange termijn beschermd blijft tegen hoogwater en er voldoende zoet water is in droge periodes.

Glas bracht vandaag een bezoek aan projecten in Overdinkel, Hengelo en Almelo. In Overdinkel ging hij op bezoek bij basisschool Pax Christi. Deze basisschool heeft het schoolplein klimaatvriendelijk en groen ingericht. De natuurlijke loop van de Dinkel is hier in het klein nagebouwd zodat kinderen bekend zijn met het omgaan met water. Uiteindelijk is er een bijzonder retentiegebied ontstaan.

Water bufferen

Als het weer hard gaat regenen in Overijssel kan daar water worden opgevangen. Een project waar Glas van onder de indruk is en wat hij zeker mee het land in neemt als een goed voorbeeld van waterbeheer op kleine schaal. "We moeten water bufferen, zuiniger met water omgaan. Het schoolplein hier in Overdinkel is een mooi concept. Dat verdient aanbeveling."