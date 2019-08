Expeditie Oost: Fietsen in de hitte

Hondje

Onder de deelnemers niet alleen Overijsselaars maar ook mensen uit Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Brabant. “We vinden het hier prachtig”, zo zegt een echtpaar uit het Friese Workum. "Eindelijk eens bossen in plaats van water". Een deelnemer uit Noord-Holland heeft een natte spons in zijn helm gestopt. “Handigheidje, zo hou ik het hoofd koel”. Weer een ander torst een hondje in een mandje achterop de fiets mee. “Doen we altijd; we willen onze Boomer niet alleen laten”.

Hondje Boomer (Foto: Bert Eeftink)

Blikken

De route voert vandaag langs de oevers van de Regge. Bij het pannenkoekenhuis in Marle is een heuse stempelpost ingericht. Mensen kunnen daar tevens een kijkje nemen in het Nationaal Blikkenmuseum, waar eigenaar Henk van der Vegt duizenden nostalgische blikken heeft uitgestald. “We trekken jaarlijks veel bekijks”, aldus de trotse museumdirecteur.

Blikken (Foto: Bert Eeftink)

Biertje

In de loop van de middag druppelen de deelnemers van de vierdaagse weer binnen bij het eindpunt, camping het Mölke in Zuna. “Het was een prachtige tocht”, zegt een bezwete man uit Enschede. “En nu is het de hoogste tijd voor een biertje”.