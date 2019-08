Bewoners Usseler Es furieus over weghalen karakteristiek straatje: 'Wij willen onze weg terug'

Volgens voorzitter Gerrit Bijvank van de Vereniging tot Behoud van Usselo en de Usseler Es (VBU) is de gemeente met de actie zelfs in de fout gegaan. "Als wij als esbewoners ook maar een schop de grond insteken, krijgen we ambtenaren van de gemeente op ons dak. Dit is immers archeologische grond. Daar mag je niet zomaar in graven. En dan geeft de gemeente een stratenmaker opdracht om deze weg te vervangen, waarvoor de grond deels moest worden afgegraven. De gemeente is daarmee zwaar in overtreding."

Karakteristiek

Het draait allemaal om de Harberinksweg, een oud, karakteristiek klinkerweggetje. "Een hobbelig weggetje, naar schatting een kleine vierhonderd meter lang."

De weg was geplaveid met oude klinkers. "We zijn er achter dat die dingen heel erg veel geld kosten. Wat is er nu met deze klinkers gebeurd? We hebben intussen verhalen gehoord dat ze intussen zouden zijn gebruikt voor een weg in de buurt van Doetinchem. We willen van de gemeente weten hoe dit zit."

De bewoners van de Usseler Es voerden in het verleden al vaker actie voor hun karakteristieke dorp (Foto: RTV Oost)

'Cultuurhistorisch erfgoed'

De Usseler Esbewoners willen nu hun weg terug. "We krijgen straks een keurig aangelegd straatje, maar dat willen we helemaal niet. Dat oude weggetje hoort juist bij ons dorpsgezicht. Weet je, dit soort klinkers ligt nog maar op een paar plekken in Twente. Dit valt voor ons dan ook onder cultuurhistorisch erfgoed. We willen onze weg terug."

Actie voeren

De Usseler Esbewoners voerden in het verleden al vaker actie tot behoud van hun karakteristieke dorp, onder de rook van Enschede. De es zelf stamt uit de prehistorie. "Er is hier een familie die hier al vele generaties woont. Al sinds circa 1200. En de es duikt in 700 al een eerste keer op in de geschiedschrijving."

Of de bewonersvereniging nog stappen gaat ondernemen tegen de gemeente? "Nou, er zitten intussen al meerdere politieke partijen bovenop. We laten dit nu even over aan de raadspartijen als controlerend orgaan van de gemeente."

De gemeente Enschede beraadt zich op een reactie.