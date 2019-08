Crowdfundingssite uit Zwolle offline, klanten moeten wachten op geld

De crowdfundingsite Dream or Donate uit Zwolle is offline. Verschillende mensen die geld proberen in te zamelen via de website, melden aan RTV Oost dat ze nog geld tegoed hebben. De website van Dream or Donate is niet te bereiken, ook de Facebookpagina bestaat niet meer.

"Ik heb nu een uitbetaling aangevraagd van ruim tienduizend euro. De site is uit de lucht en ze zijn van Facebook. Enig idee waar ik moet zijn om te ontdekken wat er aan de hand is?", schrijft gedupeerde Joyce Faber uit Heerenveen. Ze lijdt aan MS en spaart voor een peperdure behandeling in Moskou.

'Ik geef mijn woord'

Eigenaar van de crowdfundingsite is de 29-jarige Robert-Jan Mastenbroek uit Witharen, die zich tegenwoordig 'Broer' noemt. Hij vertelt in een telefonische reactie gehackt te zijn. Wel belooft hij dat iedereen zijn geld terugkrijgt. "Ik geef mijn woord", zegt Mastenbroek.

Mastenbroek zegt dat hij bezig is om met zijn klanten in contact te komen via een chatprogramma.

Niet betalen

De man van Joyce Faber, Sjouke, heeft een heel ander verhaal. Ook hij sprak Mastenbroek vanmorgen. De familie Faber verwacht de tienduizend euro nooit meer terug te zien. "Mastenbroek vertelde dat hij gehackt was door een internationale bende en dat het geld gestolen was. Als hij mij vertelt dat het geld weg is, heb ik er geen vertrouwen in dat hij het kan betalen."

"Het verhaal rammelt aan alle kanten", gaat Faber verder. "Hij heeft ook gezegd dat hij geen aangifte heeft gedaan."

Behandeling

Faber vertelt dat er voor de behandeling van zijn vrouw ongeveer tachtigduizend euro nodig is. Eind mei begonnen ze met inzamelen. De teller staat op zeventienduizend euro: zevenduizend euro op een bankrekening en tienduizend euro via Dream or Donate. Het geld van Dream or Donate verwacht Faber dus niet meer terug te zien.

De behandeling is broodnodig vertelt Faber: "Het gaat slecht met mijn vrouw. Op een goede dag kan ze 500 meter lopen. We hebben drie kleine kinderen, waarvan de jongste drie is." In Moskou is in het specialistische ziekenhuis een stamcelbehandeling. Maar dat krijgt de familie niet vergoed.

Opspraak

Het is niet de eerste keer dat de crowdfundingsite in opspraak komt. Het blad Quote schreef in 2016 dat Mastenbroek zesduizend euro verdiende aan een crowdfundingactie waarbij honderdduizend euro was opgehaald.