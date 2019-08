Praat mee: Eindelijk een groot gay pride-evenement in onze provincie

Hoog tijd dus voor een groot pride-evenement in de regenboogstad Zwolle, vertelt organisator Niek Le Mon: "”Tegenwoordig hebben veel steden een pride en ieder met een eigen invulling. Vooral in deze regio moeten LHBTI’ers nog veel doorstaan en aangezien acceptatie begint bij zichtbaarheid, vond ik dat dit in regenboogprovincie Overijssel zichtbaarder moest worden."



Zaterdag trekt er derhalve een heuse Pride Parade door de binnenstad van Zwolle. En daar mag iedereen aan mee doen, stelt Le Mon: "We willen dat iedereen mee kan doen. Roze ouderen op hun scootmobiel, kinderen op een fleurig fietsje, iedereen. Diversiteit reikt verder dan de LHBTI-gemeenschap. Het is een feest van de liefde en dat vieren we samen."



