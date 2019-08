Wat er allemaal te doen is dit weekend?

Weerribben-Wieden Wandeldriedaagse in Paasloo

Van vrijdag t/m zondag wordt voor de 7e keer de Weerribben-Wieden Wandeldriedaagse in Paasloo gehouden. De wandelaars kunnen kiezen uit verschillende routes van 25 en 15 km. Ook is er een 40 km route en deze wandel je voor een groot deel op GPS-coördinaten.

Wandeldriedaagse (Foto: RTV Oost)



Gramsbergen, Lichtstad van het Noorden

Gramsbergen viert van 30 augustus t/m 7 september 2019 feest met dagelijks optredens, kermis, het Vliegerfestijn en 10.000-den lampjes tijdens: “Gramsbergen, Lichtstad van het Noorden”! De straten zijn versierd en verlicht, er zijn fiets- en autoroutes én zaterdagmiddag is de grote allegorische optocht!

Gramsbergen Lichtstad (Foto: De Toren)

Boerenmarkt Losser

Zaterdag is het weer tijd voor de boerenmarkt in het centrum van Losser. Deze keer met het thema: Vintage en curiosa, een gezellige markt. Heerlijke streekproducten proeven en kopen. Dat kan iedere laatste zaterdag van de maand van maart tot en met november in het gezellige centrum van Losser.

Boerenmarkt (Foto: RTV Oost)



StrongSisterRun Nijverdal

Zaterdag is het ook weer tijd voor de girls-only StrongSisterRun Nijverdal met dit jaar extra feest want de run bestaat 5 jaar! Je kunt kiezen uit twee afstanden, een parcours van 5 km of 10 km. Door bossen en weilanden en over de fikse heuvels van de Hellendoornse Berg.

Strong Sisterrun (Foto: RTV Oost)







Proef eet! in Enschede

Zondag is Enschede weer de culinaire proeftuin van Nederland tijdens de 34e editie van Proef Eet! Drie dagen lang kan er, voor een paar duiten per gerecht kennis worden gemaakt met culinair Enschede. Proeven van de heerlijkste gerechten en genieten op het bierplein! En… er is meer want er is ook een uitgebreid programma met straattheater en entertainment!

Proef eet! Enschede (Foto: RTV Oost)