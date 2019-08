Kickbokser uit Zwolle komt te laat voor eigen rechtszaak

Het komt niet vaak voor dat een verdachte zo laat bij de rechtbank aankomt dat zijn rechtszaak al is afgelopen, maar het overkwam vandaag een 30-jarige kickbokser uit Zwolle. De man wordt verdacht van een gewelddadige overval op een Zwolse woonboot. De officier van justitie eiste dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De advocaat vroeg de rechtbank om de behandeling van de zaak uit te stellen, maar hij kon geen reden geven voor de afwezigheid van zijn cliënt. Daarom besloot de rechtbank het verzoek af te wijzen.

De kickbokser meldde zich na afloop van zijn strafzaak bij de portier van de rechtbank. Een onaangename verrassing voor de slachtoffers die op dat moment net de rechtbank verlieten, ze herkenden de man meteen en reageerden verontwaardigd.



Overval

Op 28 juni vorig jaar komt bij de meldkamer van de politie een melding binnen van bewoners van een Zwolse woonboot. Ze hebben onverwachts en gewelddadig bezoek gehad van twee mannen. Ze stonden plots op de loopplank en wilden de zoon van de bewoners spreken.

Als er gezegd wordt dat de zoon er niet is en er ook niet woont, dringt een van de mannen de boot binnen. Hij geeft de vader een harde trap en slaat en schopt de moeder. Ook geeft hij de schoondochter - die net op haar scooter aankomt - een klap.

De man wil de sleutels van de scooter en scheurt de broekzak van de schoondochter kapot. Ook trekt hij de telefoon, waarmee de moeder het noodnummer belt, uit de handen.



Kickboksschool Assen

De schoondochter zag dat de man die haar en haar schoonouders mishandelde een broek aan had met een naam van een kickboksschool in Assen. Als ze de website van het bedrijf opent, herkent ze meteen een 30-jarige instructeur als de man die op de boot was.

Gevangenisbewaarder

Diezelfde avond meldt de tweede man die bij de overval was zich bij de politie. Het is een bewaarder van de Zwolse gevangenis. De man vertelt dat hij de bokser eerder die avond tegenkwam en hem vertelde dat hij nog geld tegoed had van de zoon van de slachtoffers. De 30-jarige zou daarop hebben voorgesteld samen het geld op te gaan halen. Volgens de gevangenisbewaarder was het nooit de bedoeling geweld te gebruiken.

Ook is op de kapot gescheurde broekzak van de schoondochter het DNA van de 30-jarige gevonden en is duidelijk dat hij rond het tijdstip van de beroving telefonisch contact had met de bewaarder.

De uitspraak volgt over twee weken. Of de gevangenisbewaarder nog vervolgd wordt is niet duidelijk.