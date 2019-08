Ondernemers haken in op Zwolle Pride

Ondernemers in Zwolle grijpen de eerste Zwolle Pride aan om op een ludieke wijze in te haken. Zo is de fabriek van Scania 's avonds in de regenboogkleuren te bewonderen, maar ook in de Zwolse binnenstad wordt er op ingehaakt. Zo heeft muziekcafé Koos een heus regenbooglogo laten maken, terwijl anderen speciale acties hebben bedacht.

Bij Blue Heart Tattoo tatoeëren ze zaterdag de hele dag hartjes, in alle kleuren van de regenboog. Een tatoeage kost veertig euro. Vanavond om negen uur wordt de Zwolle Pride afgetrapt bij muziek- en eetcafé Woodies, waar DJ Hans Stroeve voor de muziek zorgt. Het weekend is bij café Bij Hartje Zwolle een heuse regenboogmuffin verkrijgbaar.

Film

Komende zondag wordt in filmhuis Fraterhuis de film ‘Retablo’ gedraaid. Deze film gaat over een liefdevol drama over een jongen uit een bergdorpje die een geheime kant van zijn vader ontdekt, waarna zijn wereld in duigen valt. De film is speciaal geprogrammeerd ter ere van Zwolle Pride.

Ook voor sportievelingen is er op zondag tussen één en drie uur 's middags wat te doen. Perry Sport organiseert in winkelcentrum Het Eiland een heuse Urban Bootcamp onder leiding van Olympisch Kampioenen 'Handtaswerpen' 1959 Drag Royalty's Strangeé & Carrera St.Claire. Het is bedoeld om nieuwe contacten op te doen.

In de Statenzaal in de Diezerstraat vindt een Transgender Rendez-Vous plaats. Ervaringen kunnen uitgewisseld worden, maar de kappers van Hair Plaza kunnen je ook helpen met tips en trucs voor je kapsel.