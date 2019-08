Justitie eist twee jaar voor cokesmokkelzaak Ommen

Justitie heeft twee jaar celstraf geëist tegen een 40-jarige Almeloër voor grootschalige cocaïnehandel. Hij zou betrokken zijn bij de smokkel van vijftien kilo coke, vanuit Brazilië naar Ommen. De cocaïne was opgelost in siroop en verpakt in flessen. De man zelf zegt er te zijn ingeluisd: "Ik wist niks van drugssmokkel."

De Almeloër werd samen met twee plaatsgenoten en een man uit Den Ham opgepakt, toen de cocaïne gelost werd op een bedrijventerrein in Ommen. Dat speelde in de zomer van 2015. De Almelose verdachte bestuurde een heftruck, waarmee de pallets met daarop de flessen vol coke uit een container werden geladen.

Zijn medeverdachten waren aan het wachten in een auto. Eén van hen had een wapen bij zich. Het proces van lossen werd gadegeslagen door een arrestatieteam, die de verdachten in de boeien sloeg.

Alarmbellen

De politie was gewaarschuwd door instanties in Antwerpen. Daar lag al een tijdje een container uit Brazilië te wachten op verzending. Toen begin juli 2015 op dubieuze wijze werd betaald voor verzending, gingen de alarmbellen rinkelen. Bij controle van de container bleek er cocaïne in flessen te zitten. Vanaf dat moment werd de container gevolgd.

De lading van de container was bedoeld voor het bedrijf Future National Trader. Dat bedrijf was kort ervoor op naam gezet van de Almeloër. De betalingen werden door hetzelfde bedrijf gedaan en ook was er mailcontact met het Almelose bedrijf. Zodoende ziet justitie hem als hoofdverdachte. "En dan was hij ook die avond nog bij de levering van de container op het Ommense bedrijventerrein."

Stroman

Zelf zegt de verdachte van niets te hebben geweten. "Ja, ik had dat bedrijf op mijn naam staan. Maar dat was voor handel in carnavalskleding." Hij zegt verder geen mails te hebben gestuurd naar Antwerpen. "Ook heb ik niks betaald." Zijn advocaat Vlug zegt daarover: "Mijn cliënt is gebruikt als stroman, iemand anders heeft die mails verstuurd en die betalingen gedaan. Kijk maar naar de IP-adressen, die zijn niet te linken aan het huis van mijn cliënt."

Angst

Op de vraag waarom de Almeloër op de dag van het lossen van de container in Ommen was, zegt hij: "Dat was mij gevraagd. Niet zo gek ook, want lossen van vrachtwagens is mijn werk." Door wie hij gevraagd is, wil hij niet zeggen. "Uit angst. Ik wil niet dat iemand mijn kinderen iets aandoet."

Medeverdachten

Eén van de medeverdachten zit momenteel vast in het buitenland, de man uit Den Ham. Die heeft volgens het OM geregeld dat er een loods beschikbaar was in Ommen en dat er een heftruck kon worden geleend bij het plaatselijke tuinbedrijf. De rechtszaak tegen hem wordt op een later moment gevoerd.

Een andere medeverdachte is 'alleen' voor de rechter gekomen voor wapenbezit, maar vrijgesproken. Hij wordt niet vervolgd voor de cokehandel. De zaak tegen de vierde man die destijds werd opgepakt, is geseponeerd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak tegen de Almeloër.