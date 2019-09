Herdenking in Neuengamme: "Ik schaam me dat we dit niet eerder hebben gedaan"

Bij het herinneringsmonument in Neuengamme legden zestig Staphorsters een krans voor hun overleden dorpsgenoten. Henk Koops van de historische vereniging is er duidelijk over. "Ik schaam me dat wij, als Staphorst, dit 75 jaar hebben laten liggen. Dit had veel eerder moeten gebeuren."

"Het moet verteld worden"

Ook Roelof Talen, die met het idee voor de busreis kwam, wil dat er veel meer aandacht komt voor de slachtoffers. "We willen volgend jaar met schoolkinderen deze reis gaan maken. Dit verhaal móet gewoon doorverteld worden, dat zijn we verplicht als naoorlogse generatie. Dit mag niet vergeten worden."

In de nacht van 30 op 31 augustus 1944 werden twintig mannen in Staphorst opgepakt, als vergeldingsactie. Het waren allemaal gewone jonge mensen; middenstanders en onderwijzers. Ze werden naar Duitsland gestuurd en overleden allemaal in werkkampen.

Geen woord

Na de oorlog ging het leven in Staphorst verder en werd er nauwelijks nog gepraat over de mannen. Jan Meesters, de opa van Annigje van der Sluis-Meesters, was een van de slachtoffers: "Mijn vader heeft er tegen ons nooit een woord over gezegd en ook mijn oma niet. Ik heb me als kind ook nooit afgevraagd waarom oma alleen was".

Annigje verdiepte zich jaren geleden al in de geschiedenis van haar opa, ze reisde ook naar Neuengamme. Het bezoek samen met haar dorpsgenoten maakt wel extra veel los: "Dit zijn mensen die mijn oma hebben gekend en mijn vader, dat maakt het wel extra emotioneel".

Annigje zoekt de naam van haar opa op de lijst met slachtoffers in Neuengamme (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)