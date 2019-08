Van Iperen terug bij Go Ahead Eagles, balende Bliek blijft thuis

Donny van Iperen keert vrijdag terug in de basis bij Go Ahead Eagles. De verdediger veroorzaakte in de uitwedstrijd tegen Cambuur (5-0) twee strafschoppen en moest met rood van het veld. Daardoor ontbrak hij vorige week in het duel met Jong FC Utrecht, dat met 4-0 werd gewonnen.

Van Iperen wordt in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven de rechtsback. Nicolas Abdat, die vorige week op die plek speelde, verkast naar de linkerflank.

Koppie leegmaken

Julius Bliek was in de eerste drie duels de linkerverdediger bij Go Ahead Eagles, maar hij heeft deze week te horen gekregen dat de club op de lange termijn geen linksback in hem ziet en dat hij zich weer moet richten op een plek in het hart van de defensie. "Daar had hij wat moeite mee", constateerde trainer Jack de Gier, die Bliek daarom niet in de wedstrijdselectie opneemt voor het duel met Eindhoven. "Julius had de focus niet volledig op de wedstrijd. Hij kan vrijdag en zaterdag even zijn koppie leegmaken om daarna weer een frisse start te maken."

Clubtopscorer vertrokken

FC Eindhoven is met zeven punten uit drie duels goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg uit de Lichtstad zag deze week wel clubtopscorer Branco van den Boomen (vier treffers) naar De Graafschap vertrekken.

Het duel in het Jan Louwers Stadion is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.