Scholieren kamperen tussen de bunkers van de IJssellinie bij Olst

Negentig leerlingen van middelbare school De Capellenborg in Wijhe slapen vannacht in tentjes tussen de bunkers die werden aangelegd om de Russen tegen te houden in de Koude Oorlog.

De stichting IJssellinie is blij met het jonge bezoek, dat aansluit bij een nieuwe aanpak. "Schitterend, dit is waar wij naar streven", zegt Piet Schievink van de stichting. "We willen meer jongeren naar deze linie te halen."

Kennis maken

Alette Swart van De Capellenborg: "Doel van de eerste schoolweek voor brugklassers is kennis te maken met de klas, de school en de omgeving. Daar past een kampeernacht bij de IJssellinie prima in."

Schievink en de stichting IJssellinie hebben een boodschap voor de scholieren, maar onzeker is of die tijdens dit kamp beklijft. "Hou de Russen tegen en bewaak vrede en democratie. Dat was het doel van de IJssellinie in de Koude Oorlog. Onze boodschap aan de jongeren: vrede en democratie zijn in de actuele situatie in de wereld en in Nederland ook niet heel vanzelfsprekend."

Hectiek

"Maar in de hectiek van dit kamp gaat vast informatie verloren", glimlacht Schievink. "Dat geeft ook niet. We kunnen vast bij een aantal nieuwsgierigheid kweken. Zodat ze later op een rustiger moment met hun ouders terugkeren om het verhaal nog een keer te horen."

De IJssellinie is een verdedigingswerk rond de IJssel dat tijdens de Koude Oorlog werd aangelegd om de Russen tegen te houden. Behalve de bunkers, waaronder een ziekenhuisbunker bij Olst, maakt onder meer een groot inlaatwerk deel uit van de linie. Daarmee kon met water uit de IJssel een groot gebied onder water worden gezet om de Russen te hinderen.