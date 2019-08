Scheidend burgemeester Meijer van Zwolle naast ereburger nu ook Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Jan Meijer krijgt de koninklijke onderscheiding voor de negentien jaar die hij burgemeester van Zwolle is geweest. Bij zijn vertrek als wethouder uit Den Haag in 2000 kreeg hij ook al een koninklijke onderscheiding. Hij werd toen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hoe hoort het eigenlijk met zo'n onderscheiding?

De nieuwe onderscheiding betekent niet dat Henk Jan Meijer voortaan 'behangen' met versierselen ten tonele kan verschijnen. Een belletje naar de Kanselarij der Nederlandse Orden leert dat het om een bevordering binnen dezelfde orde gaat. Dat houdt in dat de gedecoreerde voortaan de hoogste graad van zijn of haar orde mag dragen. Het 'oude' lintje, in het geval van Henk Jan Meijer komt uiteindelijk weer terug bij de Kanselarij.

Wanneer krijgt iemand twee keer een onderscheiding?

Een bevordering binnen een ridderorde, bijvoorbeeld in de Orde van Oranje-Nassau, is alleen mogelijk als er sprake is van nieuwe maatschappelijke verdiensten met een grotere uitstraling sinds de vorige benoeming. Ook moet er enige tijd zijn verstreken, meldt de Kanselarij.

Nieuw lintje voor scheidend burgemeester Henk Jan Meijer (Foto: Kanselarij der Nederlandse Orden/ RTV Oost)