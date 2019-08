PEC Zwolle-trainer John Stegeman wil consistent verder bouwen

De coach stelde in de eerste vier duels al achttien verschillende basisspelers op, het meest van alle clubs in de eredivisie. Maar Stegeman zag zondag bij vlagen goede dingen van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Sparta. PEC pakte toen het eerste punt van het seizoen (2-2). "Ik kies voor een consistente samenstelling en ga niets of weinig veranderen", aldus Stegeman.



Reijnen inzetbaar

Etiënne Reijnen, die zondag ziek was, is weer inzetbaar. Dat geldt niet voor Vito van Crooij. De vleugelaanvaller heeft de training inmiddels hervat, maar het duel in Drenthe komt nog te vroeg voor hem. Ook Yuta Nakayama is nog niet inzetbaar.

FC Emmen staat op de veertiende plaats in de eredivisie met drie punten na vier speelrondes. Vorig seizoen eindigde het duel in Emmen in een 0-1 zege voor de Zwollenaren. Rick Dekker was toen de matchwinner.

In De Oosttribune op Radio Oost wordt vrijdagavond vanaf 20.00 uur live verslag gedaan van het duel in de Oude Meerdijk.