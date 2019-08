Lustrum 75 jaar vrijheid van start: ruim 350 activiteiten in Overijssel

De bevrijding van Nederland begon in Zeeland. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er was één van de hevigste veldslagen in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voor nodig. Inmiddels is deze in geschiedenisboeken vastgelegd als ‘De Slag om de Schelde’.

Wat was De Slag om de Schelde?

Wat gebeurde er precies? Tijdens D-Day in juni 1944 weten de geallieerden de kust van Normandië in Frankrijk te veroveren. Om verder Europa in te trekken zijn meer manschappen en goederen nodig. De noodhaven in Normandië ligt al snel te ver om hierin te voorzien. Engelse, Canadese en Poolse militairen krijgen daarom de opdracht om de Westerschelde te veroveren, zodat de havens van Antwerpen kunnen worden ingezet om materieel aan te voeren. Hitler wil dit koste wat kost voorkomen en geeft zijn soldaten de opdracht om de Schelde tot de laatste man te verdedigen. Burgers, Duitse militairen en geallieerden leiden grote verliezen. De Slag om de Schelde duurt uiteindelijk 85 dagen en is uiteindelijk van grote betekenis voor de bevrijding van Nederland.

Onderstaande beelden van 'De Slag om De Schelde' zijn te vinden op de site van het Ministerie van Defensie.

Vrijheidstour

In april 1945 rijden de bevrijders dan ook Overijssel binnen. Dat begint op 1 april in Haaksbergen. Kampen wordt als laatste plaats in de provincie op 17 april bevrijd. RTV Oost staat hier volgend jaar uitgebreid bij stil met een feestelijke tour door de provincie. De Vrijheidstour duurt, net als 75 jaar geleden, zeventien dagen. Ook andere partners, zoals de provincie, gemeenten, lokale organisaties, Historisch Centrum Overijssel en het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn bij deze tour betrokken.



350 activiteiten

Naast de Vrijheidstour zijn er nog veel meer activiteiten vanwege het 75-jarige lustrum. Het theaterstuk Oorlogswinter, de Internationale Herdenking Canadese Begraafplaatsen in Holten en de heropening van het Memory Vrijheidsmuseum. “In totaal gaat het om meer dan 350 activiteiten”, zegt provinciaal projectleider Mano Scherpbier. Een overzicht van activiteiten is te vinden op de site Overijssel viert vrijheid. Via de site kunnen ook nieuwe activiteiten worden aangemeld.



Updates bij RTV OOST

De speciale vrijheidspagina van RTV Oost is in de lucht. Hierop worden regelmatig korte updates gegeven van opvallende activiteiten en activiteiten die in voorbereiding zijn, of waarbij de hulp van de inwoners van Overijssel nodig is. Ook is er in onze reguliere berichtgeving veel aandacht voor het lustrumjaar.