Trainer Arne Slot haalt met AZ groepsfase Europa League in bizarre wedstrijd

Het was een bijzonder duel bij Antwerp. Na de 1-1 van vorige week in Enschede kwam Antwerp al in de eerste helft met tien man te staan. De kansen waren dan ook voor AZ, maar de thuisploeg kwam een kwartier voor het einde op voorsprong. Bij het juichen kreeg doelpuntenmaker Lamkel Ze zijn tweede gele kaart en dus moest Antwerp met negen man verder.

Ondanks de twee man meer leek AZ op uitschakeling af te stevenen, maar niets was minder waar. Stengs maakte in de laatste minuut gelijk en dat zorgde voor een verlenging. Daarin kwam AZ al snel op voorsprong via Druijff en nadat Koopmeiners even later een strafschop benutte, was het beslist. Gudmundsson zorgde ook nog voor de 1-4 eindstand. In de slotfase werd het duel ook nog even gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes.

Goede avond Nederland

Het was een goede avond voor het Nederlandse voetbal, want ook PSV en Feyenoord haalden de groepsfase. Gisteravond plaatste het Ajax van trainer Erik ten Hag uit Oldenzaal zich al voor de groepsfase van de Champions League.