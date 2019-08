Oogstgave, Glennis Grace en Kraantje Pappie: dit was de donderdag van Stöppelhaene

De oogstgave is een traditie binnen de Stöppelhaene. In de eerste jaren van Stöppelhaene stelden de boeren in Salland een aantal garven rogge of andere gewassen beschikbaar voor de oogstgave.

De Sallandse boer zamelde deze in en gaf de opbrengst namens alle boeren van Salland aan de geestelijkheid. Deze opbrengsten kwamen ten goede aan de armen en zieken in Raalte en omgeving. Het karakter van de oogstgave is veranderd: er worden nu geen oogstproducten meer ingezameld, maar geld.

Eerste optredens

's Avonds barstte het feest flink los in het centrum van Raalte. Het waren de eerste grote optredens van deze Stöppelhaene-editie. Met namen als Glennis Grace, Within Temptation, BLØF, Kraantje Pappie en Paul Elstak zorgde de organisatie voor een gevarieerde line-up. Verslaggever Ties van der Heide was erbij.

Boerendag

Stöppelhaene gaat vandaag verder met de Boerendag. Daarbij staan optredens op het programma van onder andere Davina Michelle, Snollebollekes en Jannes. Stöppelhaene duurt nog tot en met zondag.