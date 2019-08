Universiteit Twente neemt deel aan miljoenenonderzoek naar vernieuwende technologie

Met andere woorden: de ontwikkeling van nieuwe technologieën als robotica, kunstmatige intelligentie, nanogeneeskunde en moleculaire biologie maakt in de toekomst zoveel mogelijk dat het onherroepelijk leidt tot grote veranderingen in het dagelijks leven en ons bestaan. De vraag is daarbij of er grenzen van natuurlijk en kunstmatig, van vrijheid en verantwoordelijkheid worden overschreden. En wat vanuit uit oogpunt van ethiek nog aanvaardbaar is of niet meer.

Leidend in het onderzoek naar het omgaan met deze filosofische vraagstukken is professor Philip Brey van de UT in Enschede. De Twentse Universiteit werkt samen met de TU Delft, Universiteit Utrecht en TU Eindhoven.

Het onderzoek valt onder het zogenaamde Zwaartekrachtprogramma dat wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Er is een subsidie van 17.9 miljoen euro beschikbaar gesteld.