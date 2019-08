Hengelose gehandicapten dreigen 'hun' jachthuisje kwijt te raken

De brief die de gemeente afgelopen woensdag verstuurde sloeg in als een bom bij voorzitter Lidy Schoolkate. "De gemeente stelt zich star op en lijkt er niet gevoelig voor dat het gebouwtje de 'ziel' van de vereniging is. Het is frustrerend en de teleurstelling bij de leden is enorm groot."

Einde vereniging?

De gemeente Hengelo zegt in het kader van bezuinigingen de bruikleenovereenkomst per 1 oktober op. De HGOV kan dan het gebouwtje huren voor zo'n 5000 euro per jaar. Maar dat geld kan de vereniging met zo'n dertig tot veertig leden niet betalen. Het einde van de HGOV lijkt dan ook in zicht.

Onrechtvaardig

Schoolkate snapt dat de gemeente moet bezuinigen maar vindt het onrechtvaardig dat de HGOV het jachthuisje moet opgeven. "Wij onderhouden het gebouwtje sinds 1982. We hebben het opgeknapt, uitgebouwd en de schuur opnieuw opgetrokken. Daarnaast heeft de gemeente nog geen andere invulling voor het jachthuisje. Wij zijn de enigen die er gebruik van maken."

Huurovereenkomst

Volgende week donderdag is er overleg in het jachthuisje tussen de gemeente en de HGOV. "Ik heb geen idee wat er dan wordt besproken. Misschien brengen ze een huurovereenkomst mee, die zullen we juridisch toetsen. Eerst het nieuws maar eens laten bezinken, we zijn ontzettend teleurgesteld."