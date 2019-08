Oprichter donatie-site houdt uitverkoop om gedupeerden terug te kunnen betalen

Geschreven door: Jan Colijn en Emiel Houben

'Broer Rasta' heeft nu via de website Dream or Donate een speciaal chatprogramma gelanceerd. Via dit programma kunnen gebruikers niet alleen met elkaar, maar ook met 'Broer Rasta' in contact komen, zo verzekert hij. "Ik roep iedereen op zich via Dream or Donate aan te melden." Wel vraagt hij alle gedupeerden dat ze eerst met bewijzen van de donaties komen.

Website uit de lucht

De schok was groot deze week toen de website van Dream or Donate ineens uit de lucht bleek gehaald. Op deze website konden mensen crowdfundingsacties lanceren. Iets waarvan vooral ernstig zieke mensen gebruik maakten. De verontwaardiging is dan ook groot: de oprichter van de website zou over de ruggen van mensen in nood een fortuin hebben vergaard.

Het landgoed in de Ommer buurtschap Witharen ligt er verlaten bij, zijn telefoon is uitgeschakeld. Wat blijkt? Mastenbroek verblijft tijdelijk bij zijn zakenpartner 'Rasta Rasta', boven diens biologische winkeltje in de binnenstad van Kampen.

Geslaagd internetondernemer

In een vorig leven was Robert-Jan Mastenbroek internetondernemer. Gekleed in snel pak, vlotte babbel. En maakte fortuin met bitcoins en coaching. "Ik ben al jaren ondernemer. Heb 15 jaar achter de computer gezeten. Mensen betaalden 5.000 tot 20.000 euro per uur om een uur met mij te kunnen skypen."

Enkele jaren geleden nam hij zijn intrek in een rietgedekte villa in het buitengebied van Witharen, compleet met stallen en buitenzwembad. De villa staat echter al anderhalf jaar leeg, zegt hij. Al die luxe interesseert hem niet. Hij leidt liever het leven van een rastafari: aardse bezittingen passen niet in die filosofie. "Ik woon in een hut ernaast. In het huis zouden mensen met een beperking worden opgevangen."

Cybercrime

'Broer Rasta' vertelt dat hij als internetondernemer in het verleden vaker slachtoffer was van cybercrime. Hij zegt tienduizenden euro's te zijn kwijtgeraakt door toedoen van internetcriminelen. Vooral omdat hij veel heeft geïnvesteerd in bitcoins, komen de criminelen telkens weer bij hem terecht.

Zoals ook nu is gebeurd. Nadat zijn website was gehackt, zou hij zijn afgeperst. Hij moest betalen om de database met alle crowdfund-acties terug te kunnen krijgen. "Ik heb betaald, maar kreeg de database niet terug."

Toch was het tot begin deze week mogelijk om via Dream or Donate nieuwe crowdfund-acties te lanceren. Niet slim, redeneert hij achteraf. Want daardoor bestaat al snel de indruk dat hij tot het laatste moment donatie-opbrengsten wilde binnenhalen. Zo lag de website al langere tijd onder vuur vanwege de winsten die er werden geboekt op de vele goede-doelenacties. "Achteraf had ik het anders moeten doen. Vanaf het moment dat ik geen toegang meer kreeg tot de database had ik meteen de boel moeten bevriezen."

Huis te koop

Hij heeft nu nog maar één zorg: dat alle gedupeerden nu zo snel mogelijk hun geld terug krijgen. Intussen heeft hij al een makelaar in de arm genomen om zijn huis te verkopen. "Op 9 september worden de foto's gemaakt. Dit huis is 950.000 euro waard. Als ik een snelle schatting mag maken, gaat het om hooguit 50.000 euro wat mensen nog tegoed hebben. Ook zet ik spullen op Marktplaats. De mensen die het het hardst nodig hebben, krijgen nu als eerste hun geld terug."

Spullen op Marktplaats

De eerste spullen zijn overigens intussen opgedoken op Marktplaats, waaronder een sportwagen - een Fisker Karma 2.0 uit 2012 - een bronzen gorilla, een zeemeermin en allerlei designmeubels.

De Fisker Karma sportwagen die 'Broer Rasta' te koop heeft gezet (Foto: Marktplaats)

Weinig vertrouwen

De gedupeerden hebben er op hun beurt weinig vertrouwen in. Sommigen hebben een advocaat in de arm genomen of zeggen aangifte bij justitie te gaan doen of de zaak aanhangig te maken bij het landelijke meldpunt internetoplichting.

'Broer Rasta' blijft intussen relaxed onder alle commotie en zegt zich voor te kunnen stellen dat mensen hem als oplichter zien: "Ik snap dat mensen dat denken, maar ik ben geen oplichter. Dé manier om dat te bewijzen is door nu iedereen zijn geld terug te geven. Dit blijft mijn verantwoordelijkheid. Ik ben een man. Een man een man, een woord een woord. Anders ben ik niets waard."

De bronzen gorilla staat op Marktplaats te koop voor 2.200 euro (Foto: Marktplaats)

Een bronzen zeemeermin moet 1.400 euro opbrengen (Foto: Marktplaats)