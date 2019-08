Deze man tovert rauwe gitaarklanken uit een sigarendoos

De cigarbox guitar komt uit de Mississippi delta in de Verenigde Staten. In het begin van deze eeuw werkten de allerarmsten daar op de katoenplantages. Ze konden geen instrumenten betalen.

"Hun plantagebazen rookten dikke sigaren en gooide de dozen weg. Maar met een bezemsteel en een snaar kun je daar best muziek mee maken" legt Grotenhuis uit.

De oorsprong van blues

Mede-organisator Bo Hudson raakten geïnteresseerd in de instrumenten toen hij zich verdiepte in de oorsprong van de blues. "Ik leerde dat de eerste bluesmuzikanten op deze instrumenten speelden, dus wilde ik dat ook. Zo maakte ik mijn eerste gitaar."

De sigarendoos fungeert als klankkast voor de gitaar. Met een 'slider' van een flessenhals van glas, produceert de gitaar een rauwe authentieke klank.

De flessenhals wordt gebruikt als 'slider' (Foto: Rob van der Wardt / RTV Oost)

Lange tijd hoorde Bo bij die paar mensen in Nederland die interesse had in het instrument. Via een Facebook groep kwamen hij met Henri in contact. Toen bleek dat ze praktisch in hetzelfde dorp woonden, besloten ze dat te vieren met een festival. "De locatie vonden we op de grens tussen Dalfsen en Ommen. Bij café Calluna", zegt Henri.

Zelf gitaar bouwen

In de loop der jaren is de cigarbox gitaar steeds populairder geworden. Grotenhuis verkoopt ze online en geeft ook workshops over hoe je ze zelf kan bouwen. "De populariteit komt denk ik door twee factoren. Je kan ze makkelijk zelf maken en dat vinden mensen leuk om te doen. Daarnaast is het ook vrij eenvoudig om er op te leren spelen. Ze hebben vaak maar drie snaren en je krijgt er meteen een akkoord uit."

De verwachting is dat het zaterdag wel eens gezellig druk kan gaan worden. "Er komen bezoekers uit heel Europa. Wat ook leuk is dat we een Jam-podium hebben. Daar kan iedereen op zijn eigen gitaar wat spelen. Met het mooie weer hoop ik dat we de duizend bezoekers kunnen aantikken.

Het Delta Calluna Cigarbox guitar festival is morgen om 14.00 uur in café Calluna in Ommen.