Twents bedrijf ontwikkelt medische robot voor nemen van biopsies

Het gaat daarbij om MRI-gestuurde biopsies. De verwachting is dat de medische robot ook ingezet kan worden in de diagnostiek van prostaat- en vaatbehandelingen.

De medische robot brengt volgens Jeroen Veltman, radioloog bij Ziekenhuisgroep Twente en nauw betrokken bij dit initiatief, verschillende voordelen. "Deze mri-compatible robot technologie stelt de radioloog in staat een biopsie of behandelnaald op zeer nauwkeurige wijze te positioneren. De rol van MRI in de diagnostiek wordt steeds groter en de behandelplannen voor de patiënten vragen steeds nauwkeurigere diagnostiek. Deze nieuwe ontwikkeling geeft allerlei mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Naast toepassingen voor de borst verwachten we dat bijvoorbeeld ook mri-geleide prostaatdiagnostiek en -behandeling of mri-geleide vasculaire interventies hier voordeel van gaan hebben."

Machnet Medical Robotics is een spin-off in robotica die is ontwikkeld aan de Universiteit Twente.