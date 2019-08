'Provincie moet regie pakken bij realiseren van zonneparken in Overijssel'

De ruimte voor zonneparken kan zorgvuldiger worden ingevuld, stellen de drie fracties die de kwestie onder de aandacht van de gedeputeerde willen brengen tijdens een Statenvergadering over Regionale Energie Strategieën in Overijssel.

"We willen weten of het college bereid is om de coalitieafspraak over zonneparkprojecten prioriteit te geven. Dit om wildgroei te voorkomen. Daarnaast horen we graag meer over de plannen van een energiecorridor, een lint van 1 kilometer langs de A35 waar door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Overijssel gerealiseerd wordt. Ook zijn we benieuwd hoe het college de aankondiging van het kabinet, het maximaal ontzien van landbouw en natuurgronden, een concrete plek gaat geven in haar plannen”, aldus CDA, ChristenUnie en FvD.