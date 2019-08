Voormalig Sint Jozef ziekenhuis in Deventer verkocht aan Apollo Zorgvastgoedfonds

Het ziekenhuisgebouw uit 1956 doet nog dienst als gezondheidscentrum met een apotheek, een praktijk voor fysiotherapie en een huisartsenpraktijk. Na de overname blijft het Apollo Zorgvastgoedfonds het voormalige Sint Jozef-ziekenhuis aan deze zorgorganisaties verhuren. Ook het Deventer Ziekenhuis blijft als huurder verbonden aan de locatie. Er blijft ruimte beschikbaar voor de trombosedienst en een servicepunt bloedafname van het ziekenhuis.

Monument

Het Sint Jozef was decennialang hét Deventer Ziekenhuis. Sinds de verhuizing van het ziekenhuis naar de nieuwbouw aan de Rielerenk bleef het monumentale gebouw in eigendom van het ziekenhuis en werden diverse ruimtes verhuurd. "We willen het pand verkopen omdat we vastgoedbeheer niet als een kerntaak van het ziekenhuis zien", aldus bestuurslid Eric Kroon van het Deventer Ziekenhuis. "

"We zijn blij dat we met het Apollo Zorgvastgoedfonds een partij hebben gevonden die belangrijke functies voor de stad op deze zorglocatie handhaaft. De opbrengst willen we de komende jaren inzetten voor de zorgverlening in het Deventer ziekenhuis. Tegelijk nemen we met de verkoop afscheid van een markant pand dat een belangrijk onderdeel is geweest van onze geschiedenis.”

Portefeuillemanager Michel van Oostvoorn van het Apollo Zorgvastgoedfonds: "Het Gezondheidscentrum Jozef is een locatie met heel veel kwaliteit en mogelijkheden en past in ons streven om te investeren in hoogwaardige multidisciplinaire zorgcentra. Het is onze missie om zo te voorzien in de groeiende en veranderende vraag naar betaalbare, duurzame zorghuisvesting en –faciliteiten.”