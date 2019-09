Programma: Eredivisie handbal van start, geen voetbal in eredivisie, GA Eagles wel in actie

Betaald voetbal

Komend weekend is er geen voetbal in de eredivisie in verband met de interlandperiode. Go Ahead Eagles komt wel in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior komt zaterdagavond op bezoek. In de 2e divisie gaat HHC Hardenberg op bezoek bij regerend kampioen AFC.

Amateurvoetbal

In de 3e divisie op zaterdag speelt Excelsior'31 op eigen veld tegen VVSB. Op zondag krijgt HSC'21 Hoogland op bezoek. In de hoofdklasse B op zaterdag is er opnieuw een Overijsselse derby. Staphorst speelt op eigen veld tegen Berkum. DETO gaat op bezoek bij Buitenpost en Genemuiden ontvangt ACV. Op zondag speelt Quick'20 in Oldenzaal tegen Leonidas.

Vrouwenvoetbal

Na de interlandonderbreking gaat de competitie vrijdag verder met de tweede speelronde. Daarin gaat FC Twente op bezoek bij ADO Den Haag en PEC Zwolle bij PSV.

Handbal

Na het wegvallen van Dalfsen zijn er nog maar twee Overijsselse clubs over in de eredivisie bij de vrouwen. En die staan zaterdag in de eerste speelronde direct tegenover elkaar. DSVD neemt het dan in eigen huis op tegen Borhave. Ook in de 1e divisie gaat het seizoen van start. Daarin spelen Kwiek en De Tukkers uit onze provincie. De klassen daaronder beginnen eind september.

Korfbal

Ook voor de korfballers gaat het seizoen beginnen. Daar is de overgangsklasse het hoogste niveau waarop de Overijsselse clubs vertegenwoordigd zijn. NKC'51 en Sparta spelen in poule A en DOS Kampen en Wit-Blauw in poule B.

Softbal

Tex Town Tigers is zaterdag begonnen aan de play-offs tegen degradatie. Dat deed het met een zege en nederlaag. Komende zaterdag gaan de play-offs verder met een duel bij Amsterdam Pirates. De nummer laatst van de groep degradeert en de twee ploegen erboven spelen onderling ook nog tegen degradatie.