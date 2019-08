Politie stelt onderzoek in naar omstreden donatie-site Dream or Donate

Nadat de website Dream or Donate - een platform voor crowdfundingsacties - deze week ineens uit de lucht ging, ontstond grote opschudding. Gedupeerden vrezen dat ze hun geld kwijt zijn. Via de website werden allerlei inzamelingsacties op touw gezet voor onder meer ernstig zieke patiënten.

Aantal aangiften

Omdat Dream or Donate was gevestigd in Zwolle wordt het politieonderzoek gecoördineerd door het rechercheteam Oost-Nederland. Volgens een politiewoordvoerster valt er over het daadwerkelijke aantal aangiften nog weinig te zeggen.

De aangiften komen namelijk bij verschillende politieregio's binnen. Van daaruit gaan ze naar het rechercheteam Oost-Nederland en worden ze geïnventariseerd. "Vervolgens wordt eerst nagegaan of er sprake is van een strafbaar feit. In overleg met het Openbaar Ministerie wordt bekeken of er wordt overgegaan tot strafvervolging."

Schade

Intussen heeft advocaat Royce de Vries tegenover de NOS verklaard dat de werkelijke schade veel hoger zou zijn dan de circa 50.000 euro die Robert-Jan Mastenbroek - annex 'Broer Rasta' zoals zijn alter ego luidt - claimt. De raadsvrouw zegt zich daarbij te baseren op de eerste signalen van gedupeerden.

Gedupeerde

Een van die gedupeerden is Sjouke Faber. Hij startte in juni via de website van Mastenbroek een crowdfundingsactie om de MS-behandeling van zijn vrouw te betalen. Nu zit hij thuis met een flinke kater. "Wij hebben nog 10.300 euro tegoed van hem", aldus Faber tegenover de NOS.

Via Facebook heeft Faber andere gedupeerden opgeroepen zich te melden. Tot nu toe heeft dat 256 reacties opgeleverd. "Dan gaat het al om zeker 137.000 euro. Als Stichting MS Mama hebben we nu contact gezocht met advocatenkantoor De Vries & Kasem in Amsterdam. Zij gaan kijken of wij hier een zaak van kunnen maken." Inmiddels zou het schadebedrag volgens Faber al zijn opgelopen tot 187.000 euro.

Uitverkoop

'Broer Rasta' verklaarde tegenover RTV Oost dat hij zijn riante rietgedekte villa in de Ommer buurtschap Witharen gaat verkopen om gedupeerden zo snel mogelijk terug te kunnen betalen. Ook houdt hij uitverkoop. Zo heeft hij onder meer een sportwagen Fisker Karma, bronzen beelden en designmeubelen op Marktplaats gezet.

De sportwagen die intussen op Marktplaats te koop is gezet (Foto: Marktplaats)