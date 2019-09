Honderd jaar na de eerste editie: Noord- en Zuid-Twente strijden om Zilveren Kloot

Het gejoel is op grote afstand te horen. Op de klootschietbaan aan de Hogeveldsweg in Reutum strijden vandaag de teams Noord- en Zuid-Twente tegen elkaar om de Zilveren Kloot. De klootschietwedstrijd zag precies honderd jaar geleden het levenslicht.

"Het is begonnen in 1919 in Arnhem, om het einde van de Eerste Wereldoorlog te vieren", vertelt Ad Luttikhuis, voorzitter van de Stichting Zilveren Kloot. "Daarna is geprobeerd de wedstrijd jaarlijks te schieten, maar dat is niet altijd gelukt. Er is bijvoorbeeld een keer een wedstrijd gestaakt, omdat er onderling trammelant was. Toen zijn de klootschieters van de baan gestapt en gestopt."

Grote strijd tussen Noord en Zuid

De strijd tussen de teams Noord en Zuid is ook in 2019 nog altijd groot. De vestigingsplaats van de klootschietverenigingen bepaalt wie voor team Noord en wie voor team Zuid uitkomt. Tussen al het mannengeweld staat vandaag één vrouw: Silke Tulk. Zij heeft zich weten te kwalificeren en doet voor de derde keer mee, vandaag uitkomend voor team Noord.

"Mijn tegenstander van team Zuid is Luuk Zanderink, de veuropscheeter, dus de beste man van Zuid", zegt Tulk. "Daar viel als dame weinig eer aan te behalen. Maar ik vind dit geweldig om mee te maken. Iedereen is fanatiek en enthousiast, dus dat is mooi."

Tussenstand

Er wordt vandaag voor de 63e keer gestreden om de Zilveren Kloot. De tussenstand tot vandaag: 31-30 voor team Noord. Van één wedstrijd die de afgelopen honderd jaar is gespeeld is geen uitslag bekend. Uiteindelijk heeft team Noord, het team van Silke Tulk, met bijna een schotlengte voorsprong gewonnen. Daarmee is de tussenstand nu 32-30 voor Noord.

Team Noord krijgt overigens niet de originele Zilveren Kloot mee naar huis. Nadat de originele kloot meerdere keren niet werd teruggegeven, moeten ze het nu doen met een replica. En de originele Zilveren Kloot, die wel in een kastje op het terrein van de klootschietvereniging staat? "Die neem ik straks weer mee naar huis waar ik 'm veilig opberg", zegt voorzitter Luttikhuis.