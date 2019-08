Computers en telefoons omstreden donatie-site Dream or Donate in beslag genomen

Het rechercheteam Oost-Nederland heeft de computers en telefoons in beslag genomen van de in opspraak geraakte donatie-website Dream or Donate. Robert-Jan Mastenbroek alias 'Broer Rasta', oprichter van de goede-doelensite, is overigens niet aangehouden. Hij geldt in dit stadium niet als verdachte.

Nadat de website Dream or Donate - een platform voor crowdfundingsacties - deze week ineens uit de lucht ging, ontstond commotie. Via de website werden allerlei inzamelingsacties op touw gezet voor onder meer ernstig zieke patiënten. Gedupeerden vrezen nu dat ze hun geld kwijt zijn.

In beslag genomen

Volgens een politiewoordvoerster van het rechercheteam Oost-Nederland zijn er meerdere zogenoemde gegevensdragers in beslag genomen. Het gaat daarbij om een onbekend aantal computers en telefoons. Die zijn meegenomen voor een oriënterend onderzoek.

De woordvoerster kon niet vertellen of de apparatuur in beslag is genomen op Mastenbroeks landgoed Oerendgoed in Witharen, in Zwolle waar Dream or Donate was gehuisvest of in Kampen, waar Mastenbroek de afgelopen dagen bij zijn zakenpartner verbleef.

Of de apparaten tijdens een politieactie in beslag zijn genomen, laat de zegsvrouw in het midden: "Inval vind ik een groot woord. Vooral omdat hij nog geen verdachte is."

Het rechercheteam inventariseert de komende dagen de aangiften, die momenteel vanuit het hele land binnenkomen. Vervolgens wordt in samenspraak met het Openbaar Ministerie bepaald of er een vervolgonderzoek komt.



Schade

Een van de gedupeerden is bezig met een inventarisatie van gedupeerden en heeft de schade intussen al becijferd op een kleine 1,9 ton. Hij heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. De advocaat houdt komende maandag op het kantoor in Amsterdam een informatiebijeenkomst voor de gedupeerden.

'Broer Rasta' benadrukte vrijdag bij RTV Oost dat hij de gedupeerden gaat terugbetalen. Zijn huis gaat binnenkort in de verkoop en hij heeft al meerdere spullen op Marktplaats gezet, waaronder een sportwagen en meerdere bronzen beelden.