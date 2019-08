Roy uit Nijverdal houdt geloof in omstreden oprichter donatie-website: 'Ik vertrouw hem'

Roy ontmoette Broer Rasta vandaag bij diens woning in Witharen. "Ik was daar met een cameraploeg van Hart van Nederland. We zijn er een uur geweest. We mochten overal komen en kijken. De camera was er steeds bij. Ik vertrouw hem als hij zegt dat hij het geld terugbetaalt", zegt Scholten.

Met eigen ogen zag Roy de sportwagen die 'Broer Rasta' te koop heeft gezet. "Als hij die verkoopt dan kan hij al veel terugbetalen." Bij de woning zag Roy nog veel meer spullen van waarde die allemaal te koop zijn, waaronder meerdere bronzen beelden.

Roy gaat er niet vanuit, maar mocht blijken dat "Broer Rasta' het geld toch niet terugbetaalt, dan heeft hij voldoende bewijzen verzameld om bijvoorbeeld een rechter ervan te overtuigen dat hij daadwerkelijk recht heeft op de ruim 20.000 euro die verschillende donateurs aan Dream or Donate voor hem hebben overgemaakt.

Met zijn eigen crowdfundingswebsite 'Help Roy naar Zwitserland' haalde Scholten een bedrag van ruim 70.000 euro op.

Hieronder een deel van het verhaal van Roy Scholten zoals dat op de donatie-website Dream or Donate stond voordat deze ineens uit de lucht verdween.

"Ik heb een droom, de droom om weer te staan en een stukje te kunnen lopen! Wat zou dat heerlijk zijn. Voor mij, maar ook voor mijn vrouw Corine en onze twee kinderen. Ik wil je in het kort vertellen wat ons twee jaar terug is overkomen. Dat is verschrikkelijk, maar het verhaal eindigt met hoop! Daarom ben ik zo blij dat u op onze site bent, alleen dat geeft ons hoop voor de toekomst.

Het was 6 december 2016. Ik maakte, als elektricien, nog even een klus af op zolder die één van mijn collega’s was vergeten. Geen probleem! Totdat ik, samen met de plaat die het trapgat afdekte, ineens door het trapgat viel twee verdiepingen naar beneden. Van ruim 6 meter hoog. Ik brak mijn rug, zes ribben, schouder en ik had een klaplong. Ik kon weinig bewegen. Toen ging het snel. Diagnose: een incomplete dwarsleasie T12. Van mijn onderbuik tot mijn tenen heb ik geen gevoel meer.

Na veel ziekenhuizen, klinieken, onderzoeken, testen, behandelingen werden we gewezen op het International Medical Center AG in Zürich (Zwitserland). Maandag 4 maart 2019 was het zover. Professor Possover was erg enthousiast over de resultaten van het onderzoek, en nu hoorde ik "Meneer Scholten, u kunt terugkomen, want wij kunnen u helpen!" Er kwam nog een zin achteraan "Als u 80.000 euro heeft."

Ik hoop we die 85.000 euro bij elkaar brengen in augustus 2019. Alle hulp is welkom en wordt heel erg gewaardeerd! Met deze actie hoop ik dat ik naar Zwitserland kan voor de operatie die mij meer kwaliteit van leven geeft! Hoe verschrikkelijk het ook is, die hoop houdt me op de been, ik hoop binnenkort letterlijk!