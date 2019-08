RTV Oost legt zeventien persoonlijke oorlogsverhalen vast

De meeste verhalen zijn ontdekt in april 2019 tijdens de WO2 Cafés van RTV Oost en het Historische Centrum Overijssel. "Met deze persoonlijke verhalen komt de oorlog heel dichtbij. Als je de verhalen hoort, begrijp je beter wat vrijheid inhoudt en kun je die vrijheid ook echt vieren", zegt projectleider Simon Dirk Terpstra van RTV Oost.

"Tegelijk hebben we nu ook een soort laatste kans om deze verhalen te registreren en te bewaren voor de toekomst. Want steeds minder mensen hebben de oorlog zelf meegemaakt en kunnen er nog echt wat over vertellen”.

Derk te Rietstap

"Eén van de verhalen waar we ons in verdiepen, is dat van Derk te Rietstap", vertelt Terpstra. "Te Rietstap woont in Kloosterhaar en kwam in april naar ons WO2-cafe met een sjaal met twee gaten. Het was de sjaal die zijn vader om had toen hij in de oorlog gefusilleerd werd als vergelding voor de moord op vier Duitsers. Het kostte Derk veel moeite om het verhaal te vertellen, maar toch deed hij dat. Hij wil dat het verhaal niet vergeten wordt."

De moeder van Derk te Rietstap heeft in de oorlog een dagboek geschreven. Eerst gericht aan haar man, later aan haar kinderen. Het bijzondere is volgens Terpstra dat haar kinderen hier pas na haar dood achter kwamen. "Dat is nog maar nauwelijks zes jaar geleden. Deze week hebben we Derk gevraagd om voor de camera fragmenten voor te lezen uit het dagboek. Dat was zeer emotioneel, omdat zelfs de vrouw van Derk de fragmenten nog niet eerder gehoord had."

Tijdens de Vrijheidstour in april volgend jaar staat elke dag een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal op radio, tv, online en social media. Daarnaast werkt het Historisch Centrum Overijssel aan een boek waarin veel verhalen ook een plek krijgen. "En we hopen dat we er ook nog een documentaire over kunnen maken", besluit Terpstra.

Activiteiten lustrumjaar

