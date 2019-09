Hoe deze app vrouwen als Inge moet helpen in de strijd tegen borstkanker

"Onder borstkankerpatiënten is vermoeidheid de meest voorkomende oorzaak van verslechtering van de welzijn van de patiënt", zegt Ester Siemerink, internist-oncoloog bij ZGT en lid van het onderzoeksteam die de app IVY ontwikkelden.

Ongewoon zwaar traject

Over die vermoeidheid kan Inge meepraten. "Ik was nog te moe om te praten, om adem te halen. Ik was het vechten zo zat, ik had geen kracht meer, het was op."

Inge heeft een zwaar traject achter de rug. Ze heeft veel tegenslagen gehad en nog geen vier weken geleden haar zevende operatie gehad. Borstkanker is een aanslag op je lichaam en omgeving, maar vooral de mentale impact wordt vaak onderschat.

"Op een gegeven moment moest ik in twee dagen kiezen: borstbesparend met bestraling of amputatie" Inge Polman-Hoogma

Theoretisch proces

De zus van Inge had dertien jaar geleden ook borstkanker. Daarom liet Inge zich vaak controleren. Toch kwam ze er zelf achter. "Je ziet jezelf elke dag in de spiegel, ik voelde dat er gewoon iets niet klopte", vertelt Inge.

"Dan gaat het ineens heel snel, in drie weken moet je naar allerlei dokters om een behandelplan op te stellen. Op een gegeven moment moest ik in twee dagen kiezen: een borstbesparende ingreep met bestraling of amputatie."

Inge omschrijft het als een 'bijna theoretisch proces'. Alles wat er gaat gebeuren en wat de patiënt moet ondergaan is uitgestippeld en staat vast op papier. "Maar als dat voorbij is, dan begint het eigenlijk pas", zegt ze.

'Mentaal vind ik nog erger dan mijn littekens'

Borstkanker zette Inge haar wereld op de kop. De behandelingen hadden impact op haar lichaam, maar daarnaast ook grote impact op de omgeving, gezin en zelfs haar werk. Inge werd ontslagen. "Dat is heel erg eenzaam", vertelt Inge. "Tegenwoordig kunnen ze je beter maken, gelukkig wel, maar de impact die het mentaal heeft vind ik echt heel erg", vervolgt ze.

Award

De app is genomineerd voor de Patient Innovation Award. Georganiseerd door het farmaceutisch bedrijf Roche, dat zich al jaren inzet voor innovatie in de gezondheidszorg.

Internist-oncoloog Siemerink ziet vaak dat patiënten moeite hebben met de impact die borstkanker mentaal heeft. "De ervaring leert dat de patiënt na het behandeltraject in een zwart gat valt. Iedereen gaat door terwijl de patiënt op zoek moet naar de beste 2.0 versie van zichzelf."

'Onbenut potentieel'

Met de app kunnen vrouwen het brein trainen om positieve en krachtige woorden met zichzelf te associëren. Siemerink legt het uit: "Als ik iedere dag tegen jou zeg dat je er moe uitziet, ga je je ook moe voelen. In de app trek je de positieve woorden naar je toe en duw je

de negatieve woorden van je af."

"Het is zo jammer en eigenlijk heel gek dat het nog niet gebruikt wordt" Internist-oncoloog Siemerink

De IVY app (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

Het is dus de bedoeling dat borstkankerpatiënten zich door de IVY app ook krachtiger gaan voelen, en dat ze de behandelingen op deze manier beter doorstaan. De internist-oncoloog benadrukt: "Dit is zo'n onbenut potentieel, het is zo jammer en eigenlijk heel gek dat het nog niet gebruikt wordt."

Meer persoonlijk contact

Inge heeft de app inmiddels ook gedownload en vindt het een goed initiatief. Zelf denkt ze dat er meer behoefte is aan een goed gesprek van mens tot mens. Siemerink sluit zich daar zeker bij aan: "Het is een én, én, én."

Niet stil gezeten

Ondanks alles staat Inge positief in het leven en zit ze niet stil. Ze is weer gaan schilderen en maakt kunstwerken. Daarnaast heeft ze vrijwilligerswerk gedaan bij Humanitas, hielp ze bij de theaterstukken Het Verzet Kraakt en Stork en schilderde ze kaarszakken voor KWF Samenloop voor Hoop. "Om toch nog in het leven te blijven staan. Dat is zo belangrijk, je bent toch nog mens."

Kaarszak geschilderd door Inge Polman-Hoogma (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

'Een unieke kans in het Oosten'

IVY is ontwikkelt door patiënten, technici en psychologen. Ondanks dat de provincie niet beschikt over een academisch ziekenhuis ziet Siemerink de app als 'een unieke kans in het Oosten'. "Grote ziekenhuizen en een technische universiteit waardoor je samen met patiënten iets kan bouwen wat er daadwerkelijk toe doet."

Onderzoeksteam IVY app aan het werk (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

De app zit nog in de pilotfase. Het plan is om met eventueel prijzengeld de efficiëntie van de applicatie te testen en IVY persoonlijker te maken, mochten ZGT en UT de award winnen. Stemmen kan nog tot en met 15 september via deze website.