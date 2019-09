Honderden Overijsselaars naar Den Haag voor eerste grote staking in jeugdzorg

Honderden jeugdzorgwerkers in Overijssel leggen vandaag het werk neer om te gaan staken in Den Haag. Samen met jeugdzorgwerkers vanuit het hele land wordt er gestaakt voor meer geld voor de jeugdzorg. "Het is de eerste grote massale 24 uursstaking in de Nederlandse historie, heel bijzonder. Medewerkers kiezen vaak voor de eigen cliënt, maar nu is het genoeg", vertelt Maaike van der Aa van FNV.

Het doel van de staking is om minister Hugo de Jonge van VSW (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zover te krijgen dat er meer geld gaat naar jeugdzorg. "We zijn al drie jaar bezig met acties en middelen, maar de grens is nu echt overschreden. Met deze staking willen we aangeven dat het genoeg is", stelt Van der Aa.

Miljoenen nodig

Om de tekorten in de jeugdzorg weg te werken is 750 miljoen euro nodig. Daarnaast is er nog eens 200 miljoen nodig. "Je moet ook zorgen voor de medewerkers. De sector loopt leeg. Het kost veel moeite om aan mensen te komen, de achterdeur staat wagenwijd open", stelt Van der Aa. "Om dat tegen te gaan, is dat extra geld nodig."

Een van de problemen is dat sinds enkele jaren het geld wordt verdeeld door gemeenten, waar dit in het verleden werd gedaan door de Rijksoverheid. Volgens Van der Aa leidt dit tot willekeur. "De gemeenten zijn onderdeel van het probleem. Ze hebben vrije keuze wat te doen met het geld. In de ene gemeente is er het ene beleid en de andere gemeente heeft weer het volgende beleid. Vandaag is daarom echt een signaal naar het kabinet, omdat Prinsjesdag er ook aankomt." Van der Aa hoopt dat de minister tegen die tijd de stakers tegemoet is gekomen.

Duizenden stakers

In totaal worden er vandaag in Den Haag zo'n vierduizend stakers verwacht. "We zijn echt breed vertegenwoordigd", vertelt Van der Aa. "Dat er zoveel komen is bijzonder, omdat jeugdzorgwerkers niet zo snel staken en hun werk eigenlijk niet willen neerleggen."