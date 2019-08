Weblog Gedroomde paradijzen van Jeroen Krabbé

Jeroen Krabbé is een bekend acteur -internationaal – en speelde in meer dan honderd films. Waaronder een James Bondfilm, The Living Daylights, The Fugitive met Harrison Ford, het indrukwekkend Left Luggage, en Soldaat van Oranje van Paul Verhoeven. Om maar wat te noemen. Ik herinner me hem voor het eerst toen ik op tv Het dagboek van Anne Frank zag. Een toneelbewerking van Krabbé zelf, waar hij vader Otto Frank speelde. Ik weet nog hoe ik op de bank zat tijdens de laatste minuten van het toneelstuk en ik weet nog de verslagenheid die ik voelde erna.

Maar Jeroen Krabbé is meer dan toneelmaker, verteller en acteur (“dat is mijn andere vak”). Hij is diep van binnen eerst een kunstenaar. Net als zijn vader en grootvader en net als zijn zoon Jasper en zijn kleindochter. Laten we ook de creatieve talenten van broer en schrijver Tim en zoon en tv-icoon Martijn niet vergeten.





Portret Jeroen Krabbé (Foto: Marit van der Meer)







Van Gogh, Picasso, Gauguin, Chagall

Ook toen Jeroen Krabbé in grote films speelde trok hij er op momenten in zijn eentje op uit om te gaan schilderen. Hij heeft er een speciaal kistje voor laten maken. Daarom is het ook niet gek dat hij in prachtig uitgevoerde televisieprogramma’s op zoek gaat naar oude meesters. Vandaar ook de zonnebloemen natuurlijk. Eerst zocht Krabbé Van Gogh, toen Picasso en daarna Gauguin. Binnenkort gaat hij op zoek naar Chagall. De eerste reizen hiervoor heeft hij er al op zitten. Zijn atelier ligt vol boeken. Overal stapeltjes. Grappig, dat doe ik zelf ook het liefst. Ik snap dat dus, een stapeltje boeken. En Van Gogh dook steeds weer op in de afleveringen over Gauguin. De schilders waren nogal met elkaar verbonden.

Maar de zoektocht naar Gauguin heeft een staartje. Een grote staart, zeg maar. Jeroen Krabbé werd zo geraakt door het verhaal, de plekken waar hij naar Gauguin zocht en bovenal zijn werk en kleurgebruik, dat hij het na het maken van het televisieprogramma niet zomaar los kon laten. “Het zat in mijn kop. Ik moest er wat mee”.







Inga Tjapkes met Jeroen Krabbé (Foto: RTV Oost Inga Tjapkes)



Gedroomde Paradijzen

Vandaar Gedroomde paradijzen. Een serie van twaalf grote werken. Minder abstract dan de serie Het Late Licht, dat in 2017 in Museum de Fundatie in Zwolle te zien was, en heel bijzonder van kleur. Dat ziet u vooral in Deel II, volgende week. Want vanaf 14 september toont de Fundatie de serie Gedroomde paradijzen van Jeroen Krabbe. En om het compleet te maken ook de eerdere series in Het Nijenhuis in Wijhe: een indrukwekkende serie over het leven van en de moord op zijn grootvader Abraham Reiss, een serie over kinderherinneringen en tenslotte Het Late Licht, over het licht dat door het bos tovert bij zijn huis in Dalfsen. Maar eerst Deel I, in gesprek met Jeroen Krabbé over zijn gedroomde paradijzen.





Inga Tjapkes

