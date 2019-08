Provincie trekt miljoenenlening Sanderink terug: 'kwam verplichtingen niet na'

Het is een week vol tegenvallers voor de Twentse zakenman, die volgens Quote goed is voor zo'n 640 miljoen. Zo werd Sanderink opnieuw voor de rechter gedaagd door zijn ex vanwege een 'haat-campagne'. Een paar dagen later veroordeelde een rechter in Saoedi-Arabië zijn bedrijf Strukton tot een boete van 25 miljoen euro. En nu is er de STC-tegenvaller.

Nieuwe campus

STC leek een veelbelovend project. Het centrum zou aandrijfsystemen en sensortechnieken ontwikkelen en daarmee driehonderd banen naar de regio halen. De provincie was enthousiast over het vooruitzicht, en maakte in 2014 subsidie vrij voor het initiatief.



Maar die campus kwam er niet. STC kreeg de aankoop van de grond niet rond en het project liep vertraging op. Wanneer de provincie vroeg om openheid van zaken, gaf het bedrijf -ondanks meerdere herinneringen- niet thuis.



Geld ging naar Strukton

Maar het bleef niet bij het negeren van brieven. Sanderink rommelde namelijk ook met de lening, die hij niet in STC investeerde, maar in zijn bouwbedrijf Strukton.



Voor de provincie was de maat vol. Op 20 augustus ging er opnieuw een brief naar STC, met een afsluitende mededeling: we trekken de subsidie in en vorderen de lening. De Twentse zakenman heeft het bedrag gisteren overgemaakt. En daarmee is de komst van het innovatiecentrum definitief van de baan.