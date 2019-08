PEC Zwolle boekt in Emmen broodnodige eerste zege van seizoen

De eerste helft was om je vingers bij af te likken, want er viel veel te beleven in de eerste 45 minuten. De thuisploeg begon goed aan het duel en kwam al na vijf minuten op voorsprong via Bakker, die vanuit een hoekschop de 1-0 binnen kon schieten. PEC Zwolle wist de rug snel te rechten want de ploeg kwam na ruim een kwartier op gelijke hoogte. Een schot van Johnsen werd gekraakt en kwam met enig fortuin weer voor de voeten van de Noor, die in een leeg doel de 1-1 kon schuiven.

Sterke fase PEC

De formatie van John Stegeman rook bloed, ging op zoek naar de voorsprong en dat betaalde zich uit. Bruns geloofde in de dieptepass van Hamer en wist knap vanuit een moeilijke hoek doelman Telgenkamp te verrassen: 1-2. Een minuut later kreeg Johnsen een goede kans om de score op te voeren, maar hij raakte de lat.

Bel Hassani kopt raak

Die derde treffer volgde even later alsnog want de Zwollenaren kwamen zeven minuten voor rust op 1-3 door toedoen van Bel Hassani. Bruns probeerde het van afstand en zag de bal via de benen van Telgenkamp op de lat belanden, waarna Bel Hassani eenvoudig in de rebound kon binnenkoppen.

Mous toont klasse

Na rust ging Emmen met man en macht op zoek naar de aansluitingstreffer en was het alle hens aan dek voor PEC. Mous moest strekken op een schot van Bijl en even later was de doelman wederom de reddende engel op een kopbal van Arias. De hoekschop die daarop volgde werd van de lijn gehaald door Van Wermeskerken. Aan de overkant vergat Johnsen de genadeklap uit te delen door een grote kans om zeep te helpen. In het vervolg wist de defensie van PEC de thuisploeg van zich af te houden en daardoor boeken de Zwollenaren de eerste overwinning van het seizoen.

FC Emmen - PEC Zwolle 1-3

1-0 Bakker (6)

1-1 Johnsen (17)

1-2 Bruns (27)

1-3 Bel Hassani (38)

Arbiter: Van der Kerkhof

Geel: Ugrinic, Pena, Clement, Veendorp, Bakker, Marinus

FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Veendorp (Marinus/84), Bakker, Beste; Ugrinic, Bos (Quispel/71); Laursen, De Leeuw, Peña; Arias.

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Dekker, Kersten, Paal; Hamer, Bruns (Saymak/76), Clement (Reijnen/90+1); Bel Hassani (Flemming/76), Thy, Johnsen.

