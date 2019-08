Go Ahead Eagles blijft ook in tweede uitwedstrijd met lege handen

Na een aftastende beginfase was de eerste mogelijkheid voor de bezoekers, maar Van Iperen zag zijn inzet geblokt worden door een Eindhovens been. Even later kreeg de thuisploeg een levensgrote kans op de openingstreffer, maar Lopes schoot in kansrijke positie over het doel van Verhulst. De doelman moest luttele minuten handelend optreden toen Essikal het van afstand probeerde. Op slag van rust was Eindhoven wederom dichtbij de 1-0, maar de lat redde de Deventenaren.

Eindhoven op voorsprong

Rabillard kreeg vlak na rust dé uitgelezen mogelijkheid om Go Ahead op voorsprong te brengen. Echter, de Fransman schoot voor een vrijwel leeg doel tegen de lat. Halverwege de tweede helft bracht Eindhoven-doelman Swinkels redding op een afstandsschot van Rabillard. Een kwartier voor tijd kwamen de Eindhovenaren uiteindelijk op voorsprong in het Jan Louwers Stadion. Na een gestrande aanval van Go Ahead kwamen de gastheren er pijlsnel uit en dat resulteerde in de 1-0 van Sleegers, die geen fout maakte oog in oog met Verhulst.

Gelijkmaker Pouwels

Een domper voor Go Ahead, maar de ploeg liet het er niet bij zitten. Trainer De Gier bracht na de openingstreffer de lange Pouwels in het veld en dat bleek een goede zet. Koud in het veld tikte de spits de 1-1 achter Swinkels. Lang kon Go Ahead niet genieten van de gelijkmaker, want nog geen minuut later was het alweer 2-1. Vanuit een voorzet van Idzes kopte Bourard de Eindhovenaren op voorsprong. Die treffer bleek Go Ahead te machtig en daardoor ging de Deventer ploeg met lege handen terug naar De Adelaarshorst.

FC Eindhoven - Go Ahead Eagles 2-1

1-0 Sleegers (77)

1-1 Pouwels (83)

2-1 Bourard (84)

Arbiter: Bijl

Geel: Corboz, Lopes, De Rooij

FC Eindhoven: Swinkels; Idzes, Peijnenberg, Biemans, Vermeulen; Essikal, De Rooij (Cicilia/60), Bourard; Daniels (Huijbers/90), Sleegers, Lopes.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Van Iperen, Bosz, Beukema, Abdat; Corboz (Pouwels/80), Bannink (Berden/66), Lieftink; Navratil, Rabillard, Van der Venne.

