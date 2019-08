Stegeman na eerste zege: "Verdiend of niet, ik ben heel blij met drie punten"

"We hebben drie doelpunten gemaakt en zij één, maar als je naar de kansen kijkt in de eerste helft hadden we het toen al af kunnen maken", stelde Stegeman, die zag dat de rollen in de tweede helft omgedraaid waren. "In de tweede helft hebben zij genoeg kansen gehad om een doelpunt te maken en om gelijk te maken. Zo open was het ook gewoon. Ik ben heel blij met de drie punten, maar of het nou wel of niet verdiend was, doet voor mij niet ter zake."

Wedstrijden domineren

Al met al was de trainer ook redelijk tevreden over het getoonde spel. "Bij vlagen hebben we ook goed voetbal gespeeld en als we nog beter dingen gaan uitvoeren met elkaar, kunnen we ook serieus wedstrijden gaan domineren en volhouden. En uiteindelijk ook makkelijker wedstrijden winnen", aldus Stegeman.