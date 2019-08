'Hudson's Bay eind dit jaar weg uit Zwolle en Enschede'

Warenhuisketen Hudson's Bay sluit eind dit jaar de winkels in Enschede en Zwolle. Ook de vestigingen in de rest van het land gaan dicht, meldt het Financieel Dagblad op basis van documenten die in het bezit zijn van de krant.

"Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", staat in een brief die is verstuurd namens Hudson's Bay Company, de eigenaar van de Nederlandse winkels van de keten. Dat schrijft de NOS.

Voor de ruim 1400 medewerkers van Hudson's Bay in Nederland wordt volgens de krant collectief ontslag aangevraagd. Een sociaal plan zou in de maak zijn.

De vestiging in Enschede bestaat iets meer dan een jaar, die in Zwolle twee jaar. Intussen heeft het bedrijf vijftien filialen in Nederland, veelal in panden waarin vroeger V&D zat. Die warenhuisketen ging eerder failliet.