Bomvolle bingozaal, Davina Michelle en een les vanuit Mars: dit was Stöppelhaene op vrijdag

De bingo is zo populair dat mensen al een uur voordat de kassa openging in de rij stonden. De bingo wordt gegeven in de grootste tent die de organisatie heeft en die zat tjokvol. De sfeer zat er goed in!

Maar er was meer. De vrijdag is de Boerendag, in de breedste zin van het woord. Al tientallen jaren trekt deze formule veel publiek, ook omdat er veel voor kinderen te doen is. Op deze dag kan je dieren knuffelen, maar kan je ook kijken hoe het er vroeger op de boerderij aan toe ging. Er was een boerenlunch, Taartbakwedstrijd en op het demonstratieterrein vond het NK Stokdorsen plaats. Het stokdorsen toont de manier hoe men vroeger het geoogste graan bewerkte.

Mars

In de Leeren Lampe was er een symposium voor boeren. Het thema was Boeren en de ruimte - Kringlopen tot op Mars. Onder andere Arno Vermeulen, ruimtevaartonderzoeker en bioloog, was aanwezig en hij vertelde wat boeren uit de omgeving kunnen leren van de missies naar Mars.